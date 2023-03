Sicilia protagonista su Rai 1 con “I cacciatori del cielo”, la storia di Francesco Baracca: trama e cast

StrettoWeb

La Sicilia prende il volo, è il caso di dirlo, e lo fa in prima serata su Rai 1. Questa sera, sul primo canale della tv di Stato, andrà in onda, alle ore 21:30, l’attesissimo “I cacciatori del cielo“, docu-film diretto da Mario Vitale che racconta la storia di Francesco Baracca, eroe dell’aviazione italiana, soprannominato “L’Asso degli Assi”: nel corso della 1ª Guerra Mondiale gli vennero attribuiti 34 abbattimenti di aerei nemici, il numero più alto per un aviatore dell’Aeronautica italiana. Grazie alle sue imprese eroiche venne insignito della medaglia d’oro al valor militare.

Ad interpretare Baracca sarà il catanese Giuseppe Fiorello. Le animazioni sono state realizzate dal messinese Lelio Bonaccorso e da Grafimated Cartoon, talentuosa realtà siciliana che opera nel campo dell’animazione.

La trama del film “I cacciatori del cielo”

Il progetto, scritto da Pietro Calderoni e Valter Lupo, con la collaborazione di Mario Vitale e la consulenza storica di Paolo Varriale, racconta le gesta di Francesco Baracca, la vita e le amicizie con i pionieri del volo italiano nello scenario del primo grande conflitto bellico mondiale. Le loro imprese avrebbero dato vita, il 28 marzo 1923, all’Aeronautica Militare Italiana che ha da poco compiuto 100 anni.

La narrazione inizia nel 1915, anno in cui Baracca, Piccio e Piovesan, si ritrovano insieme nel campo di aviazione di Santa Caterina (Udine) che ospita la sede del primo reparto aerei da caccia e del Comando Supremo.

Messi a dura prova dai raid aerei austro-ungarici, i piloti italiani ribalteranno il rapporto di forza fra le due aviazioni grazie alle innovazioni introdotte dal meccanico Piovesan e alle abilità dei piloti, con Baracca che la prima vittoria italiana nella storia dell’Aeronautica, il 7 aprile 1916. Una vittoria (la prima di molte) che lo renderà leggenda insieme al mitico “Cavallino rampante“, lo stemma del suo aereo.

Il cast del film “I cacciatori del cielo”

Nel cast, oltre al già citato Giuseppe Fiorello nel ruolo di Francesco Baracca, troviamo Luciano Scarpa che interpreterà il comandante Pier Ruggeo Piccio, primo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Claudia Vismara sarà Norina Cristofoli, giovane cantante lirica di Udine che avrà storia d’amore, breve e intensa con Baracca.; Andrea Bosca interpreta il personaggio di finzione Bartolomeo Piovesan, meccanico di umili origini addetto alla manutenzione dell’aereo di Baracca: grazie alle sue migliorie l’Aviazione italiana riuscirà a tenere testa a quella austro-ungarica.

Ciro Esposito sarà Fulco Ruffo di Calabria, Enzo Garramone veste i panni del Re Vittorio Emanuele II, Rodolfo Corsato quello di un colonnello dell’Esercito Italiano. Patrizia La Fonte e Paolo Rozzi saranno invece i genitori di Baracca.