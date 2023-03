Maltempo: danni ai comuni in provincia di Messina, stanziati 3,7 milioni di euro

StrettoWeb

La Protezione civile nazionale ha stanziato 3,7 milioni di euro per gli interventi da realizzare in Sicilia a seguito dei danni causati dal maltempo in vari comuni in provincia di Messina tra fine novembre ed inizio dicembre 2022. “La Regione – spiega il presidente Renato Schifani – nell’immediatezza degli eventi meteorologici, a fine anno, aveva già provveduto a distribuire ai Comuni interessati 2,6 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Le nuove risorse serviranno a integrare il precedente stanziamento e a predisporre un nuovo Piano di opere”.

I 34 Comuni in provincia di Messina colpiti dal maltempo: Acquedolci, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Castroreale, Condrò, Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Gioiosa Marea, Graniti, Leni, Lipari, Longi, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Novara di Sicilia, Oliveri, Piraino, Raccuja, Roccalumera, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant’Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, Terme Vigliatore, Tripi, Venetico e Villafranca Tirrena.