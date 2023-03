Giro Ciclistico, Latella: “ringrazio il sindaco Falcomatà che ha rilanciato i grandi eventi della Città”

StrettoWeb

In occasione della presentazione del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’assessore Giovanni Latella è tornato a parlare in pubblico dopo la pessima performance dell’ultimo Consiglio Comunale, che lo ha portato a diventare protagonista di una puntata di Striscia la Notizia.

Il discorso di Latella, durato poco più di sette minuti, è stato snocciolato sotto gli occhi terrorizzati del sindaco Carmelo Versace, che alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo: l’assessore ha parlato in maniera perlopiù corretta. Ha spiegato quale sarà il programma dell’evento e come è nata l’idea. A tal proposito ha ringraziato il sindaco sospeso, Falcomatà: “Devo ringraziare il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha messo nel programma di mandato consiliare quello di rilanciare i grandi eventi che la Città Metropolitana aveva in sé“, ha precisato Latella.