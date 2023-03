Falcomatà difende Latella: “sono orgoglioso di lui”

StrettoWeb

Dopo il caso del consigliere Giovanni Latella, il cui intervento nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di Reggio Calabria è diventato virale, Giuseppe Falcomatà ha deciso di dedicare alla vicenda un post su Facebook. Probabilmente anche a seguito del fatto che il video è finito su Striscia la Notizia. E Reggio non ne è uscita di certo bene.

“Giovanni Latella è un uomo perbene – esordisce l’ormai ex sindaco –. È una delle persone più oneste, sincere, leali e generose che conosca. Giovanni è un reggino che ama la sua città. Ma questa non è una novità, lo sappiamo tutti. Lo sanno soprattutto tutte quelle persone che, in questi giorni, si stanno divertendo o indignando per un suo intervento in consiglio comunale fatto dopo otto ore (8 ore!) di dibattito“.

“Un intervento nel quale sosteneva l’importanza di combattere contro quella legge balorda qual è l’autonomia differenziata. Eppure preferiamo, come se fossimo tutti abili e fini oratori, sorridere e indignarci per qualche parola o verbo sbagliato, a partire dai colleghi in consiglio comunale, anziché capire quanto questa legge toglierà ogni possibilità di futuro per il Sud e per chi, come noi, è nato e vuole continuare a vivere al Sud“, prosegue Falcomatà.

“A me fa più riflettere l’indifferenza di molti su questi temi, anziché l’impegno di chi cerca di porvi invece l’attenzione che meritano. Preferisco cento volte persone come Giovanni Latella rispetto a chi non prende posizione sulle questioni serie e decisive, rispetto agli ignavi e agli indolenti. Rispetto agli indifferenti. Se la “colpa” di Giovanni è quella di provare delle emozioni, di avere passione per quello che fa e soprattutto di credere nella politica come mezzo per cambiare le cose, beh allora sono orgoglioso che lui sieda in consiglio comunale“, conclude Falcomatà.

Ora, non stupisce il fatto che l’ex sindaco difenda uno dei suoi fedelissimi, e anzi sarebbe strano il contrario. E non dovrebbe stupire nemmeno il fatto che un consigliere comunale, quale Latella è, esprima un parere su un tema così attuale e così di interesse pubblico come l’autonomia differenziata. Dunque non si comprende bene cosa ci sia di così speciale nel concetto che Latella voleva esprimere: è il suo parere politico su un tema politico. Di cosa dovremmo essere orgogliosi noi cittadini? Di un politico che fa ciò che deve fare? Dovrebbe essere il minimo.

Il problema è che quel politico, risate a parte, non è riuscito ad esprimere un concetto. E non per fare i fondamentalisti della grammatica, ma chi siede in un Consiglio Comunale di una città come Reggio Calabria dovrebbe quanto meno riuscire ad articolare un concetto senza farfugliare. Nulla di personale contro il consigliere, ma i cittadini che amano questa città non possono essere orgogliosi di lui. Viste anche le vicende pregresse, come quella ormai tristemente nota del “Ti mangiu u cori“, riferito ad un lavoratore AVR.