Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria finisce a Striscia la Notizia: Latella, che figura!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ieri mattina avevamo pubblicato il video, ormai virale, del consigliere comunale Giovanni Latella. Durante l’ultima seduta del consiglio aveva provato a parlare di Autonomia Differenziata, con un risultato esilarante e drammatico allo stesso tempo.

Questa sera il caso, e il video, sono finiti nientemeno che su Striscia la Notizia. Latella, farfugliante, è stato deriso a livello nazionale. E noi reggini, al solito, siamo i primi a rimetterci, considerando che questi sono i politici che ci rappresentano. Insomma, i nostri amministratori si distinguono sempre di più dalla massa. Dopo i dehors che scompaiono magicamente solo da Reggio e ci sentiamo raccontare che al Nord non esistono – quando sappiamo bene che non è assolutamente vero – scopriamo che c’è anche chi può fare il cabarettista. E non è da tutti.

E giusto al fine di ridere per non piangere riportiamo il simpatico commento di un nostro lettore che ha scritto: “Dopo il film ‘Ti mangiu u cori’, il film ‘Mi mangiu l’italiano’“.