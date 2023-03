“Gianni Latella ha il diritto di errare”: Italia Viva prova a salvare il salvabile

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Esprimersi pubblicamente, dopo un consiglio comunale interminabile, può anche portare a cali di concentrazione ed incespicarsi rimane un fattore umano“. Così il Gruppo Consiliare Italia Viva – Comune Reggio Calabria, in nota diffusa in merito al caso di Giovanni Latella, e del suo intervento nell’ultimo Consiglio Comunale finito su Striscia la Notizia. “Ma non è umano questo sciacallaggio mediatico – prosegue la nota –, che ci auguriamo cessi immediatamente poiché immeritato ed irriguardoso nei confronti di un uomo onesto e innamorato follemente di questa città“.

“Gianni Latella è una persona estremamente umile, corretta e affabile, ha un cuore immenso ed ha il diritto di errare, sempre con la buona fede che lo contraddistingue insieme alla bontà d’animo, che è il suo carattere distintivo più pregevole“, si legge ancora nella nota. “Nel suo intervento intendeva sostenere l’assoluta importanza di debellare una legge scomoda qual è “l’autonomia differenziata”, che andrebbe a troncare qualsiasi prospettiva di rilancio e quindi di sviluppo per il Sud e per chi non vorrebbe mai lasciare questa terra”, conclude il Gruppo Consiliare Italia Viva di Reggio Calabria.