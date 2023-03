Futsal, termina in parità la sfida tra Ecosistem Lamezia e Mascalucia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È terminata in pareggio l’attesa sfida tra Ecosistem Lamezia e Mascalucia, valida per il 20° turno del campionato di Serie B (gir. h) di Futsal. 1-1 il risultato finale in una gara molto accesa e dai ritmi veramente elevati. Un risultato che mette in evidenza la bontà di entrambe le formazioni, che hanno interpretato la fase difensiva con ordine e abnegazione. Il tutto si è tramutato in un sostanziale equilibrio, che ha visto gli etnei maggiormente propositivi nella prima frazione di gioco e una ripresa a totale appannaggio dei padroni di casa, i quali hanno messo in campo tecnica e “garra”, senza però riuscire a trovare il gol vittoria.

A portarsi in vantaggio sono gli ospiti, nel primo tempo, con il gol di Tamurella. La seconda frazione di gioco si tinge, invece, di Orange e dopo svariati tentativi i padroni di casa trovano il gol con Capitan Deodato, al termine di una vibrante azione da calcio piazzato. Considerevole è la mole di occasioni da gol creata dai lametini, i quali però non riescono a concretizzare le potenziali situazioni di pericolosità. Una partita caratterizzata anche da un arbitraggio non degno delle due compagini in campo: una serie di chiamate invertite e falli non sanzionati (e cartellini non estratti) hanno penalizzato lo spettacolo del PalaSparti. Prossima sfida per l’Ecosistem il derby calabrese a Casali del Manco.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – MASCALUCIA 1-1

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Caminero, Gerbasi, Gagliardi. Zerbo, Caffarelli, Lo Scavo, Giampà, Deodato, Patamia, Mantuano. Allenatore: Sebastiano Carrozza

MASCALUCIA: Danek, De Barros, D’Arrigo, Marletta, Longo Agnello, Tamurella, Costanzo, Cavallaro, Licandri, Famà, Rinaudo. Allenatore: Incatasciato.

Marcatori: 4’pt Tamurella (M). 9’st Deodato (L).