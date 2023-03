Dazn lancia una nuova offerta (solo al Sud): super sconto, ma il motivo è insolito. Come attivarla

StrettoWeb

Un super sconto, ma solo in alcune aree d’Italia. E’ quello di Dazn, piattaforma che trasmette lo sport in streaming. Dazn ha lanciato infatti una nuova offerta, che però sarà valida solo al Sud. “Dal 6 al 19 marzo – si legge – acquista nei negozi selezionati una carta prepagata DAZN STANDARD da 3 mesi a soli 69€ anziché 119,97€. Risparmi 50€ rispetto al prezzo di listino su DAZN.com”.

“Scopri il negozio selezionato più vicino a te su dazn.com/negozi. Con le carte prepagate DAZN puoi attivare l’abbonamento a DAZN STANDARD senza l’utilizzo di un metodo di pagamento digitale o per fare un regalo. Con DAZN STANDARD registri fino a 6 dispositivi e guardi in contemporanea su 2 se connessi alla stessa rete internet domestica”.

Di seguito l’elenco dei negozi selezionati. Da Roma in giù, come detto, quindi Centro-Sud e isole. Non è stata ovviamente precisata in maniera esplicita la motivazione, ma l’annuncio dell’offerta arriva proprio nei giorni in cui si parla del famoso “pezzotto”, le cui prestazioni in alcune utenze sono addirittura migliori di quelle Dazn e Sky. “Le immagini passano attraverso cloud internazionali e arrivano prima che su Sky o Dazn”, scrive Repubblica in un articolo. Open, poi, rincara la dose: “sarebbero 5 milioni gli italiani che guardando le partite di Serie A su canali pirata. E a giudicare dai dati, sembrano anche soddisfatti”.



Come attivare la nuova offerta Dazn

“Per attivare le carte o i codici prepagati è sufficiente andare su dazn.com/redeem, inserire il codice riportato sullo scontrino e seguire le istruzioni. I codici e le carte prepagate DAZN sono attivabili in Italia entro 12 mesi dalla data di acquisto. Per fruire delle carte e dei codici prepagati DAZN è necessario:

Creare un nuovo account DAZN o avere un account con pagamento diretto a DAZN

Avere uno dei dispositivi abilitati

Avere un accesso a Internet

Offerta valida solo nei negozi selezionati dal 6 al 19 marzo. Vai su dazn.com/negozi per tutti i dettagli dell’iniziativa e su dazn.com/help per i termini e condizioni di carte e codici prepagati”.