Catanzaro in B, Fabio Di Sole: “partite stravinte come mai ricordo”. E fissa due punti

Il Catanzaro è tornato in Serie B nella giornata di ieri. Complimenti un po’ da tutta Italia verso una squadra che ha stracciato le avversarie, ottenendo la promozione con largo anticipo. Complimenti, però, anche da chi a Catanzaro c’è nato e cresciuto, giocandoci anche. Di chi parliamo? Di Fabio Di Sole, ex anche di Reggina e Cosenza. Bellissimo il messaggio sui social dell’ex calciatore: “Bentornato Vecchio e Glorioso CATANZARO. Bentornato dove questa meravigliosa gente merita ed aspettava da tempo. Una squadra che ha stravinto le partite come non ricordo nella mia vita a qualsiasi livello. Una società/proprietà che con il suo saper fare riconosciuto in qualsiasi latitudine ha restituito alla città ciò che spettava per cultura e tradizione calcistica”.

“Forza Aquile ritorniamo a volare in alto partendo a mio modesto parere da 2 presupposti fondamentali. Il Ceravolo non si deve toccare. Oggi in questa città abbiamo il parco della Biodiversità ed il Catanzaro in serie B. E soprattutto teniamoci stretti Vincenzo Vivarini, in qualsiasi circostanza che il futuro ci presenterà. Sarei banale se lodassi l’allenatore, per Lui parlano i record su record inanellati. Teniamoci l’uomo che ha dimostrato di essere in qualsiasi circostanza pubblica con i suoi valori che ha trasferito alla squadra ed all’intera città sportiva, mandiamolo nelle scuole primarie e secondarie ad insegnare Etica dello sport ai nostri figli. Che la festa abbia inizio”, conclude.