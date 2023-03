Catanzaro, è qui il sogno: una notte in festa, l’occhio di tutta Italia e un futuro da vivere

StrettoWeb

Festa! Festa! Festa! Caroselli, bandiere, clacson. Catanzaro può tornare a sognare e il sogno è cominciato ieri, con la promozione ufficiale in Serie B arrivata con larghissimo anticipo. E già qui sta la novità, tutta da evidenziare e tutt’altro che scontata: il Catanzaro ha fatto un miracolo, un qualcosa che è riuscito a pochi. Ha ottenuto la promozione a marzo! E’ festa, sarà festa, ancora per settimane. Gioie che i tifosi giallorossi non vivevano da tempo, da anni. E ieri, dopo aver riempito l’Arechi con migliaia e migliaia di presenze, festeggiando insieme alla squadra al termine del match vinto per 0-2 contro la Gelbison, la festa si è spostata in città, tra stadio “Ceravolo” e vie cittadine, come si può vedere nelle immagini a corredo.

Ne parla tutta Italia

Alla grande felicità si unisce anche l’orgoglio di una piazza di cui parlano tutti, da ieri. E non solo in città, o in Calabria, ma in tutta Italia. E giustamente! Quello della compagine di Vivarini è il primo verdetto ufficiale professionistico italiano di questa stagione, ancora prima di altre due schiacciasassi come Napoli e Frosinone che in A e in B stanno percorrendo una strada simile. E così ci sono gli occhi di Dazn, di Sky, dei giornali nazionali e persino un servizio sulla Domenica Sportiva, che ieri sera ha parlato delle imprese di Palanca negli anni dei giallorossi in Serie A.

Il Catanzaro può sognare ancora: ci sono tutte le basi per puntare sempre più in alto

Già, e chissà che il Catanzaro non possa continuare a sognare ancora, a guardare oltre. Grandi meriti vanno dati al Presidente Noto, artefice del risultato di ieri sera, quest’ultimo frutto di anni di programmazione, sacrifici, ingenti investimenti economici. Ieri è arrivato un risultato voluto, cercato, sudato con fatica, ma forse più bello. Le ultime stagioni sono sempre state entusiasmanti, competitive, ai vertici, ma con avversari sempre superiori ed episodi sempre sfavorevoli: Juve Stabia, Reggina, Ternana, Bari, col Catanzaro sempre dietro, a combattere, a recriminare. Ma, quest’anno, niente: rullo compressore! Messe dietro, con ampio distacco, altre due grandi squadre come Crotone e Pescara.

E ora il Catanzaro ha una buona, anzi ottima, base da cui ripartire per il prossimo anno. La storia della Serie B insegna che, se non si smantella, se si mantiene solidità e si puntella con rinforzi giusti, si può anche recitare un ruolo da protagonisti sin da subito. Basti guardare quest’anno alle neopromosse: la “peggiore” è il Modena, che è a metà classifica e lotta per un posto playoff; poi Palermo, Bari e Sudtirol. E ancora dietro il Lecce, che qualche anno fa ha compiuto il doppio salto, o ancora prima il Benevento di Vigorito, altro “Presidente-tifoso” che ha speso tantissimo per vedere la sua creature nel calcio che conta.

E in fondo, quando hai Sounas, Vandeputte, Situm, Cianci, Biasci… parti già bene. Ciliegina sulla torta? Pietro Iemmello, a rendere tutto “favola”. Sì, perché Pietro Iemmello in Serie C non c’entra nulla, ma è catanzarese, ha deciso di scendere in Serie C per sposare la causa della propria città natale, ha spinto e contribuito affinché si concretizzasse il sogno Serie B e ieri lo ha potuto festeggiare in lacrime, quelle lacrime di gioia davanti a dei tifosi che sognavano da anni un giorno così.