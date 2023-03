Catania, FOTO e VIDEO della gioia che regala la Serie C! Esulta anche Pelligra da… Melbourne

StrettoWeb

Il Catania vola e torna in Serie C a distanza di un anno. Ripartita con una nuova società, la squadra etnea ha fatto un sol boccone del girone I di Serie D, vincendo con ampio anticipo e con oltre 20 punti dalla seconda in classifica. L’ufficialità della promozione è stata decretata nel pomeriggio, con la vittoria per 1-4 in casa del Canicattì, anche se si è giocato a Caltanissetta.

E lo stesso stadio siciliano, a fine gara, è diventato teatro della festa tra la squadra e le migliaia di tifosi accorse sui gradoni dell’impianto. Sorrisi, selfie, canti, cori, urla di gioia. Si festeggia anche negli spogliatoi e, a distanza di migliaia e migliaia di chilometri, pure a… Melbourne. Dalla “sua” Australia, gioia e sorrisi anche per il proprietario Ross Pelligra, che stappa con gli amici dopo aver seguito la partita. A corredo dell’articolo alcune immagini della festa e i video.

I tifosi del Catania festeggiano con la squadra dopo la promozione in Serie C

