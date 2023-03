Catania, poker promozione: la vittoria a Caltanissetta vale la Serie C!

StrettoWeb

E’ un giorno speciale, oggi, per il calcio calabrese e siciliano. Oltre al Catanzaro, ufficialmente promosso in Serie B, anche il Catania è stato promosso, ma in C. Solo un anno di inferno in D, dopo la ripartenza con l’imprenditore Ross Pelligra. La vittoria del campionato arriva nella giornata odierna, con largo anticipo e con oltre 20 punti di distacco dalla seconda, il Locri. Il risultato promozione è il poker in casa del Canicattì (anche se si è giocato a Caltanissetta, davanti a migliaia di tifosi etnei): 1-4 senza storia, come tutte le altre gare giocate quest’anno.

Troppo divario, rispetto al resto. Troppo forte la squadra rossoblu, composta da gente di categoria superiore: Giovinco, Rizzo, Lodi, Russotto, Sarao, per citarne qualcuno. E così, dopo un solo anno, la Catania calcistica riparte da dove aveva finito lo scorso anno, seppur con altra società, tanti debiti e tanti mugugni. Ora si torna in C, dove il Catania vorrà ancora essere protagonista, per scalare altri traguardi e tornare in quelle categorie che per storia e bacino d’utenza le appartengono.

RISULTATI 28ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

Nelle altre gare, pari a reti bianche nel big match tra Sant’Agata e il Locri. La Cittanovese penultima perde in casa del fanalino di coda Mariglianese, così come il San Luca a San Cataldo. Di seguito il riepilogo con risultati e classifica.

ore 14:30

Castrovillari-Paternò 2-2

Cittanovese-Mariglianese 0-2

Real Aversa-Ragusa 0-0

Santa Maria Cilento-Trapani 0-0

ore 15:00

Acireale-Licata 2-0

Canicattì-Catania 1-4

Sant’Agata-Locri 0-0

Sancataldese San Luca 1-0

ore 15:30

Lamezia-Vibonese

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Catania 75 Locri 53 Sant’Agata 50 Trapani 43 Lamezia 42 Licata 41 Sancataldese 41 Santa Maria Cilento 36 Vibonese 35 Canicattì 34 San Luca 32 Acireale 31 Castrovillari 31 Ragusa 31 Real Aversa 28 Paternò 28 Cittanovese 24 Mariglianese 21