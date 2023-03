Calabria, mondo della Chiesa in lutto: è morto Monsignor Augusto Lauro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il mondo della Chiesa calabrese piange S.E. Mons. Augusto Lauro, già Vicario generale e Vescovo ausiliare della Arcidiocesi di Cosenza e Vescovo Emerito di San Marco Argentano. Qualche mese fa aveva compiuto 99 anni. Un messaggio di cordoglio è arrivato da Ernesto Magorno, Sindaco di Diamante.

“Rivolgo, a nome dell’Amministrazione Comunale e della Città di Diamante – si legge – i miei sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza alla Diocesi e ai familiari per la scomparsa di S.E. Mons. Augusto Lauro, già Vicario generale e Vescovo ausiliare della Arcidiocesi di Cosenza e Vescovo Emerito di San Marco Argentano. Una notizia che rende triste tutta la nostra comunità, per l’indelebile e profonda traccia di fede e per l’impegno sociale e umano che Mons. Lauro ha saputo lasciare, da Pastore attento e premuroso, nel corso del suo intenso e fecondo ministero episcopale”.

A lui mi legano cari ricordi, negli anni indimenticabili della mia militanza in Azione Cattolica, quale responsabile diocesano dei giovani, uno straordinario rapporto di amicizia e di stima reciproche durato nel tempo”, ha aggiunto Magorno. “Un grande Vescovo verso cui personalmente nutro sentimenti di gratitudine e di affetto per la sua testimonianza autentica di dedizione e di amore per la nostra diocesi e la nostra terra”, si conclude la nota.