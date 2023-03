L’avv. Silvana Paratore nominato commissario della Sezione Provinciale dell’UNMS reggina

StrettoWeb

In mattinata il Sindaco f.f. di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha ricevuto al Comune di Reggio Calabria il Presidente Nazionale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) Antonino Mondello ed il neo commissario della Sezione Provinciale UNMS di Reggio Calabria l’avv. Silvana Paratore. Nel corso dell’incontro illustrate le attività dell’’Unione Nazionale Mutilati per Servizio quale Ente Morale presente su tutto il territorio con Consigli regionali e Sedi provinciali in ogni capoluogo e Sottosezioni in varie città il cui scopo è la tutela di tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Rinnovato, dal Presidente Nazionale Mondello, l’impegno di celebrare, nel corso del 2023, l’incontro commemorativo presso il Monumento dei caduti in servizio inaugurato nella cittadina reggina con la scopertura della stele nell’anno 1993 in occasione della 5° Giornata nazionale del caduto, mutilato ed invalido per servizio.

Il Sindaco ff. Brunetti ha espresso l’augurio di Buon Lavoro all’avv. Silvana Paratore, legale noto nel territorio nazionale per il suo impegno nel volontariato sociale e per l’impegno profuso a tutela delle Forze dell’Ordine ed Armate. L’avv. Paratore ricopre già la carica di Vicepresidente nazionale A.N.I.O.M.R.I.D (ass. nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati) realtà che riunisce per Statuto, le persone insignite delle Onorificenze della Repubblica Italiana ed i Decorati.

L’avv. Paratore coordinerà questo fine settimana proprio a Reggio Calabria le giornate della prevenzione sanitaria che si terranno sul lungomare Falcomatà nei giorni 25 e 26 marzo: iniziativa volta a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria quale corretto atteggiamento per una diagnosi precoce delle malattie specie nei confronti delle persone più fragili. All’evento parteciperà l’UNMS per fornire informazioni e materiale.