Allerta Meteo, torna il maltempo: forte vento, grandine e tornado tra lunedì e martedì

Dopo un weekend mite e dal clima precocemente primaverile, domani – lunedì 27 marzo – tornerà il maltempo in Sicilia e soprattutto Calabria. Temperature in picchiata, forti temporali con grandine, trombe d’aria e soprattutto vento impetuoso: questo lo scenario dei prossimi due giorni a causa del colpo di coda dell’inverno che riporterà le condizioni meteo avverse.

A preoccupare è soprattutto il vento impetuoso: prima sarà di ponente, poi di maestrale, e supererà i 100km/h in molte aree della Calabria, soprattutto su Catanzaro e dintorni dove si temono gravi danni. Nel basso Tirreno, in modo particolare tra le isole Eolie, la costa Viola e lo Stretto di Messina, è alto il rischio di trombe d’aria. Forti temporali provocheranno grandinate e intensi rovesci di pioggia e vento, e nella Calabria tirrenica sono attesi intensi nubifragi su tutte le province. Un po’ meno colpita la Sicilia, che comunque sarà investita da impetuosi venti occidentali.

Il clou del maltempo sarà tra lunedì e martedì mattina, poi gradualmente la situazione meteo migliorerà con temperature nuovamente in aumento – seppur solo per qualche giorno – da mercoledì pomeriggio. Nel prossimo weekeend (1-2 aprile) inizierà una nuova ondata di freddo e maltempo che durerà per buona parte della settimana di Pasqua, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto invitiamo alla massima prudenza per le prossime ore e segnaliamo le mappe per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale: