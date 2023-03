Allerta Meteo, forte maltempo e tanta neve in arrivo in Calabria e Sicilia per il ciclone Mediterraneo “Juliette”

StrettoWeb

Ennesima giornata mite e prevalentemente soleggiata oggi in Calabria e Sicilia, con temperature massime fino a +19°C nelle zone joniche e diffusamente oltre i +16/+17°C su tutte le aree costiere e pianeggianti. Unica eccezione il cosentino tirrenico, interessato da piogge e temporali provocati dal ciclone Mediterraneo “Juliette” in transito sul mar Tirreno.

La tempesta nelle prossime ore si muoverà verso il Sud e alimenterà una forte ondata di maltempo tra Venerdì, Sabato e Domenica: il primo weekend di marzo sarà caratterizzato dal forte maltempo invernale in tutto il territorio calabrese e siciliano. I primi fenomeni di maltempo colpiranno la Sicilia occidentale nella mattinata di Venerdì, estendendosi rapidamente dal trapanese all’agrigentino e poi inglobando tutta l’isola entro la tarda mattinata. I fenomeni saranno localmente intensi, con nubifragi, grandinate e temperature in picchiata. Il fronte del maltempo risalirà nel pomeriggio verso la Calabria raggiungendo lo Stretto di Messina tra le 15:30 e le 17:30 e concentrandosi poi nel tardo pomeriggio su Reggio Calabria e l’Aspromonte, in ulteriore risalita nella sera/notte verso il resto della Calabria. Proprio in questa fase le temperature crolleranno ulteriormente, riportando la neve copiosa sui rilievi siciliani e calabresi, con accumuli oltre i 1.000 metri di altitudine, particolarmente abbondanti su Nebrodi, Etna, Peloritani, Aspromonte, Serre e Sila.

Il maltempo continuerà anche dopodomani, Sabato 4 Marzo, soprattutto nella Calabria centro/settentrionale con autentiche bufere di neve in Sila e piogge torrenziali a valle. Freddo e maltempo persisteranno per tutto il weekend, compresa Domenica, sempre con temperature tipicamente invernali e ulteriori nevicate sui rilievi.

