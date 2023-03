StrettoWeb

Il ciclone Mediterraneo “Juliette” sta colpendo Calabria e Sicilia da questa mattina, provocando maltempo diffuso. La tempesta ha colpito come previsto la Sicilia occidentale e meridionale, scaricando oltre 50mm di pioggia tra agrigentino e trapanese, ma soprattutto ha risalito più velocemente del previsto l’isola giungendo con circa 5-6 ore di anticipo rispetto alle previsioni di ieri anche nello Stretto di Messina. Così dopo le 11:00 ha già iniziato a piovere su Messina e Reggio Calabria, con temperature in forte calo e il ritorno della neve a Gambarie e su tutti i rilievi oltre i 1.100/1.200 metri di altitudine. A Gambarie sta nevicando con +0,7°C e la temperatura diminuirà ulteriormente nel pomeriggio, quando la quota neve scenderà fino ai 1.000 metri di quota.

Le nevicate più abbondanti si verificheranno in Sila e sull’Etna, dove sta già nevicando copiosamente. Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore, risalendo anche il resto della Calabria, e poi persisterà nel weekend, sia Sabato che Domenica, in modo particolarmente intenso nel basso Tirreno ma con sconfinamenti anche nelle zone joniche. Le temperature rimarranno basse, tipicamente invernali, con ulteriori nevicate sui rilievi.

Nevica sull'Etna, le immagini dal versante Sud

