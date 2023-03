Strage di migranti a Crotone, la visita del Pd calabrese

StrettoWeb

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e il consigliere Raffaele Mammoliti sono stati a Crotone sul luogo dell’ennesima tragedia legata ai flussi migratori che si è registrata domenica scorsa. “Abbiamo voluto rendere omaggio alle vittime innocenti del mare e della mafia degli scafisti insieme al collega Mammoliti e ai rappresentanti del circolo locale di Crotone. La politica, davanti a queste tragedie, non può continuare a rimanere inerte; nè possiamo condividere le dichiarazioni fatte da esponenti del governo nazionale, che finiscono per rendere disumana la politica incapace di trovare soluzioni adeguate al tema sempre più drammatico del fenomeno migratorio”, sottolineano.

Per il Pd regionale, dinanzi ad alcune situazioni le condizioni del mare: “passano in secondo piano e il soccorso rimane un dovere assoluto”. Da qui l’annuncio: “In occasione della prossima seduta del Consiglio regionale proporremo come gruppo del Pd una specifica mozione al fine di reperire le risorse necessarie e destinarle ai sopravvissuti di questa immane tragedia che deve interrogarci tutti”.