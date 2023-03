Reggina, finale shock: altro suicidio dopo Cittadella, il Cosenza vince 2-1 in pieno recupero!

StrettoWeb

A Cittadella pensavamo di aver visto tutto. E invece no. La Reggina è diventata esperta in harakiri. Anche a Cosenza si consuma un suicidio, forse anche peggiore di quello del Tombolato. Il derby calabrese è dei rossoblu, che vincono con due reti di Nasti in un minuto in pieno recupero. Gli amaranto pagano ancora la “paura di vincere” e, come a Cittadella, anziché chiuderla si barricano in difesa, subendo gli attacchi di un avversario tutt’altro che irresistibile. Gli ingressi di Camporese e Bouah danno coraggio alla squadra di Viali, che ai punti avrebbe meritato quantomeno il pari.

La partita, infatti, è bruttina. Zero emozioni nella prima mezz’ora, poi due fiammate nel finale di primo tempo: Rispoli sbaglia, l’ex Gori no e realizza il vantaggio al primo tiro in porta degli amaranto. L’occasione è ghiotta per chiuderla, sfruttando gli spazi che per tutto il primo tempo i padroni di casa non hanno concesso. E invece Inzaghi inserisce Crisetig, rallenta il gioco e la Reggina palleggia, anche troppo, provando ad addormentarla anziché azzannare il risultato. Menez resta in panchina, Rivas non incide, Strelec sfiora il gol nell’unica occasione amaranto oltre al gol. Ma la Reggina si abbassa col passare dei minuti, dà l’impressione di avere paura, come nei finali con Cittadella e Modena, e soccombe clamorosamente. D’Orazio sfiora il pari in due occasioni, Nasti invece no. Difesa amaranto ferma, l’attaccante fa il bomber d’area letale. 2-1 in un minuto. Reggina incredula, Cosenza in festa con tutto il San Vito euforico. Finisce così. Di seguito il tabellino.

Cosenza-Reggina 2-1, il tabellino

Marcatori: 44′ Gori, 90’, 92’ Nasti (C)

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Meroni, Rigione, D’Orazio; Brescianini, Voca (61′ Calò), Florenzi (69′ D’Uros); Marras, Cortinovis (81′ Delic); Zilli (69′ Nasti). In panchina: Marson, Vaisanen, Kornvig, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Martino, La Vardera. Allenatore: William Viali.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti (81′ Bouah); Fabbian, Majer, Hernani (46′ Crisetig); Canotto (61′ Rivas), Gori (61′ Strelec), Cicerelli (73′ Camporese). In panchina: Contini, Lagonigro, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov, Ménez. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1. Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. A-VAR: Simone Sozza di Seregno.

Note – Ammoniti: Cortinovis (C), Gori (R), Crisetig (R), Ménez (R), Vaisanen (C). Calci d’angolo: 6-1. Recupero: 1’pt; 5’st.

CLASSIFICA SERIE B

Così cambia la classifica dopo i risultati di questa sera (Parma-Pisa 0-1 e Palermo-Ternana 0-0). Il Cosenza prova a rilanciarsi in basso, la Reggina resta quarta, ma si fa avvicinare dal Pisa. Di seguito la graduatoria.

Frosinone 55 Genoa 46 (-1) Bari 43 Reggina 42* Sudtirol 41 Pisa 41* Parma 37* Cagliari 37 Palermo 37 * Modena 35 Ternana 35 * Cittadella 33 Ascoli 33 Como 31 Perugia 29 Venezia 29 Benevento 27 Cosenza 26 * Brescia 25 Spal 25

*una partita in più.

AGGIORNAMENTI FINISCE QUI: UN FINALE PAZZO REGALA LA VITTORIA AL COSENZA! Finisce qui, dopo oltre 5 minuti di recupero! Il Cosenza la rimonta in un minuto con la doppietta di Nasti.

PAZZESCO COSENZA! IN UN MINUTO RIMONTA E FA 2-1! 90′ – CLAMOROSO AL SAN VITO-MARULLA! In un minuto il Cosenza la ribalta! Nasti con due zampate fa 2-1, con due movimenti da attaccante. Esplode lo stadio. 5 minuti di recupero.

82' - Quinto e ultimo cambio per Inzaghi: dentro Bouah. E ammonito Merini Bouah per Liotti, quinto e ultimo cambio per Inzaghi. E Merini atterra Rivas e si becca il giallo.

80' - Ancora D'Orazio: sfiora il palo Ancora Cosenza e ancora D’Orazio: ripartenza rossoblu dopo un errore di Crisetig, palla respinta e l’esterno sinistro si avventa, ma il suo diagonale finisce fuori.

73' - Occasione Reggina: Strelec risponde a D'Orazio! Occasione Reggina! Palla dentro, Fabbian lascia a Strelec e quest’ultimo va col piattone, ma blocca Micai.

72' - Inzaghi si cautela: Camporese e difesa a 3 Dopo l’occasione del Cosenza, Inzaghi corre ai ripari e inserisce l’ex Camporese, di ritorno dall’infortunio. Difesa a 3 adesso, esce Cicerelli.

70' - Cosenza a un passo dal pari! 70′ – Sussulto Cosenza! Palla in mezzo, spunta D’Orazio da dietro in spaccata, ma Colombi si allunga e para.

69' - Doppio cambio per il Cosenza. E la Reggina prova ad addormentare il match Viali inserisce D’Urso e Nasti per Florenzi e Zilli. La Reggina non accelera per cercare il raddoppio ma prova ad addormentare il match.

60' - Altri due cambi per Inzaghi Dentro Rivas e Strelec, fuori Canotto e Gori. Altri due cambi per Inzaghi, tre totali. E Viali inserisce Calò per Voca.

58' - Gori ci prova di nuovo da fuori: palla alta La Reggina palleggia molto e prova a “stancare” il Cosenza, che non sfonda. Dopo un’azione insistita, Gori ci riprova da fuori, ma la palla è alta.

48' - Subito giallo per Crisetig 48′ – Il capitano amaranto “abbraccia” un avversario in ripartenza, dopo errore in palleggio di Majer, e si becca il giallo dopo due minuti. Lo condizionerà.

47' - Cosenza subito vicino al pari, ma è fuorigioco Troppo spazio tra le linee a Cortinovis, che verticalizza per Zilli; quest’ultimo va in scivolata ma trova Colombi. Era fuorigioco, ma il portiere si fa male. Il gioco riprende dopo un minuto.

46' - Comincia la ripresa di Cosenza-Reggina: Inzaghi inserisce Crisetig Cosenza-Reggina, comincia la ripresa: al San Vito Marulla si riparte dallo 0-1. C’è un cambio per Inzaghi: dentro Crisetig e fuori Hernani.

45' - Finisce il primo tempo: Reggina in vantaggio 45′ – Finisce il primo tempo: Reggina in vantaggio a Cosenza con Gori. La squadra di Inzaghi sblocca una partita ostica, in cui gli sbocchi sono pochi per via di un Cosenza roccioso e chiuso a difesa del pari. Il gol del vantaggio arriva infatti al primo tiro verso la porta. Ora, però, i rossoblu saranno costretti a scoprirsi per cercare l’1-1, favorendo spazi maggiori agli avversari.

44' - REGGINA IN VANTAGGIO: SEGNA GORI! Si sblocca il match, Reggina in vantaggio! E’ l’ex Gori a raccogliere una respinta corta e a battere dal limite dell’area. E’ gol dell’ex per il centravanti, che non esulta e si commuove.

35' - Prima occasione del match: il Cosenza a un passo dal vantaggio! Eccola la prima occasione della sfida: è per il Cosenza. Cortinovis mette in mezzo, la palla attraversa tutta l’area, Zilli serve Rispoli dall’altro lato ma quest’ultimo conclude alto. Un minuto dopo, primo ammonito anche per la Reggina, Gori.

30' - Reggina impalpabile alla mezz'ora Nessuna occasione dopo mezz’ora. La Reggina mantiene il palleggio ma non riesce a sfondare negli ultimi 16 metri, impattando sul muro difensivo del Cosenza.

20' - Il Cosenza si difende, nessuna emozione finora Nessuna emozione in questo avvio: difficoltà di palleggio per il Cosenza, che però si difende bene, chiudendo ogni spazio. Per la Reggina poco spazio per affondare.

10' - Primi corner del match Primi corner del match: li batte il Cosenza (tre di fila), che sta giocando di rimessa, provando a sfruttare gli spazi lasciati dalla Reggina.

2' - Subito un giallo: ammonito Cortinovis Dopo due minuti, subito primo giallo: ammonito l’ex amaranto Cortinovis, che ferma Hernani dal limite

1' - Si parte: comincia il derby Cosenza-Reggina! Si parte! Fischio d’inizio del derby del “San Vito-Marulla” tra Cosenza e Reggina! Prima del match, un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Cutro. Le due squadre giocheranno con il lutto al braccio.

Formazioni ufficiali di Cosenza-Reggina: le scelte di Viali e Inzaghi In casa Reggina difesa confermata quasi per intero rispetto a sabato, con Colombi tra i pali e Di Chiara unico assente. Nessuna sorpresa per il sostituto: è Liotti. In mezzo torna Fabbian e Inzaghi non rinuncia a Hernani e Majer, riproponendo il centrocampo titolare. Davanti, invece, è rivoluzione. Rientra Canotto, a sinistra Cicerelli vince il ballottaggio con Menez e la punta centrale è l’ex Gori. Viali con gli ex Micai e Cortinovis, quest’ultima al fianco di Marras e dietro l’unica punta Zilli. Rientra il gioiellino Florenzi dopo qualche settimana di stop per infortunio. Cosenza (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Meroni, Vaisanen, D’Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli. In panchina: Marson, Rigione, Calò, Kornvig, D’Urso, Salihamidzic, Agostinelli, Delic, Nasti, Venturi, Martino, La Vardera. Allenatore: William Viali. Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Gori, Cicerelli. In panchina: Contini, Lagonigro, Bouah, Camporese, Loiacono, Bondo, Hernani, Lombardi, Galabinov, Ménez, Rivas, Strelec. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1. Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. A-VAR: Simone Sozza di Seregno.