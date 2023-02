Cosenza-Reggina, Inzaghi: “dobbiamo svegliarci, io responsabile”. E alla fine sorprende

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Avevamo trovato il gol, forse dovevamo fare lo 0-2 con Strelec, ma stavamo soffrendo e siccome loro buttavano palla e cercavano duelli abbiamo pensato di mettere un difensore. La partita si stava spegnendo nel finale, infatti, ma in quei momenti dobbiamo essere più scaltri. E’ una carenza che abbiamo, non è la prima volta che ci capita e voglio che ci svegliamo al più presto, anche perché una squadra che vuole ambire e sognare di andare ai playoff non deve perdere terreno. La classifica è ancora buonissima e tutto dipende da noi. Il Cosenza ha meritato la vittoria, noi dovevamo fare di più in quel frangente”. Così mister Inzaghi in conferenza stampa al termine del derby Cosenza-Reggina.

Sui cambi: “perché ho tolto Hernani? Ha chiesto il cambio, aveva un problema al flessore, speriamo nulla di grave. Liotti aveva i crampi. Menez non volevo rischiarlo, stavamo soffrendo e mi serviva una punta di ruolo. Menez giocherà sabato. Avevo paura delle energie, dopo due giorni e mezzo, e anche per questo ne ho cambiati diversi”.

Poi Inzaghi sorprende. Dopo una sconfitta così, parla per la prima volta apertamente di obiettivi, e cioè playoff: “c’è ancora spazio per sognare? Sì, i risultati fanno capire che è un campionato difficile. E’ arrivato il momento di darsi un obiettivo: finora era quello di giocare bene e lo abbiamo raggiunto, siamo salvi e dobbiamo mantenere questa classifica. Abbiamo 5-6 punti sul nono posto, dobbiamo tornare a vincere e non perdere queste partite. Sono d’accordo sul fatto che non sia stata una gran partita, oggi, ma al 90′ stavamo vincendo e non si può addirittura perderla, in questo dobbiamo crescere. Dobbiamo essere più cattivi, sia in area loro e che in area avversaria. Il responsabile sono io, se la squadra non è riuscita a recepirlo”.