Cosenza-Reggina, Gori: “mi girano un po’ le scatole…”

“E’ stata una serata difficile, perché dopo un’altra rimonta non è facile. Abbiamo dominato per 90 minuti, ma abbiamo pagato gli episodi. Nel primo tempo loro erano chiusi, difendevano bassi, era difficile affondare, poi abbiamo segnato ma dovevamo stare più attenti. Il gol è stato emozionante perché le persone di qua mi hanno supportato per il mio problema, mi sono state vicine, ora però sono alla Reggina è per la sconfitta di oggi mi girano un po’ le scatole. Che ci siamo detti? Dopo la partita niente, ne parleremo domani ma dovremo archiviare”. Così Gabriele Gori, attaccante amaranto oggi autore del momentaneo 0-1, ai microfoni di Radio Febea al termine del match tra Cosenza e Reggina.