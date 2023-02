Cosenza-Reggina 2-1, le pagelle di StrettoWeb: peggiore prestazione stagionale

StrettoWeb

La peggiore prestazione stagionale. La Reggina perde a Cosenza ed è stata a pochi minuti dal vincere pur giocando una partita bruttina. Il Cosenza ci mette il cuore e prende coraggio, anche perché le scelte di Inzaghi glielo permettono. Non ci sono idee, l’attacco è impalpabile, il gol è casuale, ma nella ripresa va anche peggio. La paura di portarla a casa, come a Cittadella, porta la squadra ad abbassarsi e a subire la beffa finale. Di seguito le nostre pagelle.

Colombi 6 – Nella ripresa salva due volte il risultato, dando l’impressione di essersi “sbloccato” dopo la parata contro il Modena. Incerto nelle uscite, non sembra avere colpe sui gol.

Pierozzi 6 – Tra i pochi a proporsi in fase offensiva in una squadra che oggi crea pochissimo. Parte da lui l’assist a Strelec per l’occasione del mancato raddoppio.

Cionek 5 – Impeccabile fino all’1-1. Poi consente a Delic di stoppare, girarsi e mettere in mezzo. Non da lui.

Terranova 5 – Anche lui spreca tutto in quel pazzo finale. Più o meno concentrato in fase difensiva, sbaglia qualche appoggio di troppo specie nel primo tempo.

Liotti 5.5 – Poca spinta, quasi zero cross e quei pochi sono pure sbagliati. In difesa però aveva tenuto e anche dalla sua uscita la squadra subisce. Il 2-1, tra l’altro, arriva dalla “sua” sinistra.

Fabbian 5 – Si muove, sì, ma combina poco. Si innervosisce, è spesso a terra, la sua presenza in area è minima anche perché è la Reggina a creare poco.

Majer 5 – Una delle prestazioni peggiori, quest’oggi, così come di tutta la squadra. Sbaglia tantissimi appoggi, anche semplici, e in zone di campo delicate. Per una di queste Crisetig si becca il giallo dopo un minuto.

Hernani 6 – In un primo tempo ostico, con pochi spazi e tanti errori, lui è tra i pochi a ragionare, mettere il pallone a terra e provare a creare superiorità. Facile parlare col sennò di poi, ma la sua uscita toglie tutta la (poca) verve offensiva vista nel primo tempo. E infatti nella ripresa non succede nulla, anche perché Menez resta in panchina.

Canotto 5 – Impalpabile. Non si vede praticamente mai. E’ l’emblema di un attacco che oggi non combina nulla, al netto del gol.

Gori 6 – Vale il discorso di cui sopra, ma lui ha quantomeno il merito di sfruttare l’unica occasione che gli capita sui piedi. Gol dell’ex e commozione. Bisogna riconoscere che fino al gol anch’egli era stato impalpabile.

Cicerelli 5 – Idem come Canotto. Ennesima occasione sprecata dopo la partenza da titolare. E’ ormai evidente che le seconde linee non abbiano la capacità di impattare come i titolari.

dal 46′ Crisetig 5 – Entra e si fa ammonire, come accade spesso. E sempre allo stesso modo. Davanti all’avversario, è costretto a rincorrerlo. Il giallo lo condiziona. Entra per rallentare il gioco, ma lo fa forse troppo. La Reggina smette di attaccare e pensa solo a difendere. Ma non per colpa sua.

dal 60′ Rivas 5 – Non fa meglio del compagno a cui subentra.

dal 60′ Strelec 6 – Ha sui piedi il pallone dello 0-2. Dà l’impressione di essere più “vivo” degli altri compagni d’attacco.

dal 72′ Camporese 5 – Il suo ingresso è l’emblema della paura, ma non per colpa sua. Con la sua entrata si passa a 3 e la Reggina decide soltanto di difendersi. Come a Cittadella, la scelta non paga.

dall’81’ Bouah 5 – Entra nel momento peggiore. E non contribuisce a renderlo positivo. Anzi.

All. Inzaghi 4.5 – L’ha persa lui, come a Cittadella. E come a Cittadella ha commesso gli stessi errori. E’ la peggiore prestazione stagionale, senza dubbio, ma il maggior tasso tecnico gli permette di chiudere comunque il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa avrebbe dovuto chiuderla, ma i cambi non vanno in questa direzione. Nella ripresa la squadra tira una sola volta in porta e col passare dei minuti inizia a indietreggiare. Gli ingressi di Camporese e Bouah sono la mazzata definitiva. E così il Cosenza prende coraggio e la vince.