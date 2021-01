Juventus, l’esultanza di McKennie diventa virale: dopo il gol al Bologna diventa Harry Potter [VIDEO]

24 Gennaio 2021 16:04

L’esultanza di McKennie in Juventus-Bologna diventa virale: il centrocampista segna e imita Harry Potter a favor di telecamera

La Juventus torna al successo in campionato dopo il ko rimediato nell’ultimo turno contro l’Inter. I bianconeri superano 2-0 il Bologna grazie ai gol dei centrocampisti Arthur e McKennie. Lo statunitense firma il 4° centro stagionale che gli permette di entrare sempre di più nelle grazie dei tifosi della ‘Vecchia Signora’. La sua esultanza poi ha conquistato tutti. Sembrava un omaggio a zorro, ma in realtà con la mano il centrocampista americano ha mimato il lancio di un incantesi di Harry Potter, saga della quale è un grande fan. “Non è la spada di Zorro, ma siccome ho una saetta tatuata sul dito, mimo la bacchetta magica di Harry Potter“, ha spiegato nel post partita. Una ‘magia’ che i tifosi della Juventus sperano di vedere ancora in stagione.