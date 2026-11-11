Viola-Legnano, Carrea: “Love non recupera, ha un problema su cui riflettere. Arbitri? Dobbiamo costruirci credibilità”

Ancora una sconfitta interna per la Viola, battuta da Legnano al PalaCalafiore. Coach Carrea in conferenza stampa ha dichiarato: “faccio una premessa, esprimo il dispiacere dei ragazzi, anche in questa partita il nostro pubblico ha provato a starci accanto. Credo sia molto frustrante non regalare le soddisfazioni che regaliamo in trasferta, dispiace, perchè è stato anche oggi un pubblico che ha sostenuto la squadra nelle difficoltà. La stagione è lunga confidiamo di trovare le risorse per far sorridere il nostro pubblico anche in casa.

La partita è stata vinta con merito da Legnano. Abbiamo dimostrato limi già visti. Loro superiori a noi per centimetri e chili in tutti i ruoli. Abbiamo fatto uno sforzo importante nei primi due quarti. Bisognava tenerla sotto i 65 per tenerla fino in fondo, obiettivi utopici contro una squadra con quella qualità e dopo il 34-34 all’intervallo. Con canestri complicati hanno scavato il margine. Rispetto ai grossi demeriti contro Desio, oggi si può parlare dei meriti di Legnano che ci ha attaccato in maniera intelligente per tutta la partita. Positivo che la squadra sia rimasta in partita nel finale“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulla gestione di Daniel Love, ancora in panchina dal primo minuto per la seconda gara consecutiva, coach Carrea ha spiegato: “scelta tecnica e gestionale. Love sia dal punto di vista dell’osservazione che della performance, dal punto di vista fisico non sta crescendo secondo le aspettative, va in affanno dopo pochi minuti di gioco, lo rileviamo con gli strumenti del nostro staff, con la frequenza cardiaca, con i dati raccolti, fa fatica a recuperare, si vede dopo pochi minuti in campo. Si vede anche da come gioca, dopo pochi minuti, anche a livello di body language. Abbiamo pensato che questo affanno non gli permettesse di essere lucido sui finali, quindi abbiamo provato a spezzettargli la partita, in modo che avesse tanti recuperi. Credo sia stato un finale più efficiente rispetto agli ultimi che ha giocato. Allo stesso tempo credo sia anche un tema, abbiamo bisogno di un riferimento in attacco che sia in campo più minuti rispetto a quanti riesce a fare, faremo con lui una riflessione per capire come risolvere questa questione”.

Abbiamo chiesto al coach se, visto il solito problema della scarsa lucidità in alcuni momenti della gara, il doppio impegno ravvicinato possa avere influito. Il coach ha risposto: “la squadra da un punto di vista condizionale non sta male, lavora ed è seguita bene. Il doppio impegno, se sei in difetto fisico di taglia, devi sopperire con l’energia questo problema di taglia. Appena abbiamo cominciato a giocare ho avuto la percezione che fossimo sotto di 5 kg in tutti i ruoli. I ragazzi hanno provato a mettere questa energia nei primi 20 minuti, poi è calata. Per giocare punto a punto contro questa squadra dovevamo fare una partita perfetta e noi siamo lontani dalla perfezione“.

Infine, una domanda sull’arbitraggio parecchio contestato nel finale: “abbiamo parlato già troppo spesso degli arbitri in conferenza, voglio farlo solo in campo con loro. Siamo una neopromossa, abbiamo esordienti di categoria chiamati a giocare minuti importanti, tra cui il nostro straniero, dobbiamo guadagnarci un rispetto che non c’è, dobbiamo essere protagonisti, non percepirci come vittime o non ne andiamo più via. Dobbiamo costruirci una credibilità con la terna arbitrale che oggi non abbiamo“.