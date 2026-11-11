Risultati Serie B Nazionale 8ª Giornata: brutta Viola in casa, tris siciliano, Lumezzane in vetta | CLASSIFICA

I risultati dell'8ª Giornata di Serie B Nazionale e la nuova classifica: Viola sconfitta, per la quarta volta in quattro gare, al PalaCalafiore; bene le siciliane, vincono Brescia, Piacenza e Lumezzane

Modou Diouf
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Ancora un ko interno per la Viola che non riesce a sbloccarsi al PalaCalafiore. I reggini cedono a Legnano 64-72 regalando il terzo quarto agli ospiti. Bene le tre siciliane. Agrigento vince a Ferrara, Piazza Armerina a Imola, Capo d’Orlando batte Fiorenzuola in casa all’overtime. Davanti Lumezzane vince e resta a +2 su Piacenza e Brescia. La Sangiorgese batte Orzinuovi a sorpresa, Treviglio ha la meglio su Vicenza.

Risultati Serie B Nazionale, 8ª Giornata

Mercoledì 11 novembre

Ore 20:00

Brescia-San Vendemiano 72-69
Viola-Legnano 64-72

Ore 20:30

Ferrara-Agrigento 68-86
Imola-Piazza Armerina 68-85
Lumezzane-Desio 74-62
Piacenza-Omegna 84-67
Sangiorgese-Orzinuovi 84-80
Treviglio-Vicenza 94-69

Ore 20:45

Capo d’Orlando-Fiorenzuola 80-72 (OT)

Classifica Serie B Nazionale Girone A

  1. Lumezzane 14
  2. Piacenza 12
  3. Brescia 12
  4. Piazza Armerina 10
  5. Ferrara 10
  6. Orzinuovi 10
  7. Treviglio 10
  8. Capo d’Orlando 10
  9. Legnano 8
  10. Desio 8
  11. Viola 8
  12. San Vendemiano 6
  13. Sangiorgese 6
  14. Agrigento 6
  15. Fiorenzuola 4
  16. Omegna 4
  17. Imola 4
  18. Vicenza 2

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 9ª Giornata

Sabato 14 novembre

Ore 18:00

Desio-Capo d’Orlando

Ore 20:30

Legnano-Treviglio

Domenica 15 novembre

Ore 12:00

Imola-Viola

Ore 17:00

Piazza Armerina-Lumezzane

Ore 18:00

Agrigento-Vicenza
Fiorenzuola-Sangiorgese
Orzinuovi-San Vendemiano
Piacenza-Brescia

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