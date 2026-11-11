Risultati Serie B Nazionale 8ª Giornata: brutta Viola in casa, tris siciliano, Lumezzane in vetta | CLASSIFICA

Ancora un ko interno per la Viola che non riesce a sbloccarsi al PalaCalafiore. I reggini cedono a Legnano 64-72 regalando il terzo quarto agli ospiti. Bene le tre siciliane. Agrigento vince a Ferrara, Piazza Armerina a Imola, Capo d’Orlando batte Fiorenzuola in casa all’overtime. Davanti Lumezzane vince e resta a +2 su Piacenza e Brescia. La Sangiorgese batte Orzinuovi a sorpresa, Treviglio ha la meglio su Vicenza.
Risultati Serie B Nazionale, 8ª Giornata
Mercoledì 11 novembre
Ore 20:00
Brescia-San Vendemiano 72-69
Viola-Legnano 64-72
Ore 20:30
Ferrara-Agrigento 68-86
Imola-Piazza Armerina 68-85
Lumezzane-Desio 74-62
Piacenza-Omegna 84-67
Sangiorgese-Orzinuovi 84-80
Treviglio-Vicenza 94-69
Ore 20:45
Capo d’Orlando-Fiorenzuola 80-72 (OT)
Classifica Serie B Nazionale Girone A
- Lumezzane 14
- Piacenza 12
- Brescia 12
- Piazza Armerina 10
- Ferrara 10
- Orzinuovi 10
- Treviglio 10
- Capo d’Orlando 10
- Legnano 8
- Desio 8
- Viola 8
- San Vendemiano 6
- Sangiorgese 6
- Agrigento 6
- Fiorenzuola 4
- Omegna 4
- Imola 4
- Vicenza 2
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 9ª Giornata
Sabato 14 novembre
Ore 18:00
Desio-Capo d’Orlando
Ore 20:30
Legnano-Treviglio
Domenica 15 novembre
Ore 12:00
Imola-Viola
Ore 17:00
Piazza Armerina-Lumezzane
Ore 18:00
Agrigento-Vicenza
Fiorenzuola-Sangiorgese
Orzinuovi-San Vendemiano
Piacenza-Brescia