Risultati Serie B Nazionale 8ª Giornata: brutta Viola in casa, tris siciliano, Lumezzane in vetta | CLASSIFICA

Ancora un ko interno per la Viola che non riesce a sbloccarsi al PalaCalafiore. I reggini cedono a Legnano 64-72 regalando il terzo quarto agli ospiti. Bene le tre siciliane. Agrigento vince a Ferrara, Piazza Armerina a Imola, Capo d’Orlando batte Fiorenzuola in casa all’overtime. Davanti Lumezzane vince e resta a +2 su Piacenza e Brescia. La Sangiorgese batte Orzinuovi a sorpresa, Treviglio ha la meglio su Vicenza.

Risultati Serie B Nazionale, 8ª Giornata

Mercoledì 11 novembre

Ore 20:00

Brescia-San Vendemiano 72-69

Viola-Legnano 64-72

Ore 20:30

Ferrara-Agrigento 68-86

Imola-Piazza Armerina 68-85

Lumezzane-Desio 74-62

Piacenza-Omegna 84-67

Sangiorgese-Orzinuovi 84-80

Treviglio-Vicenza 94-69

Ore 20:45

Capo d’Orlando-Fiorenzuola 80-72 (OT)

Classifica Serie B Nazionale Girone A

Lumezzane 14 Piacenza 12 Brescia 12 Piazza Armerina 10 Ferrara 10 Orzinuovi 10 Treviglio 10 Capo d’Orlando 10 Legnano 8 Desio 8 Viola 8 San Vendemiano 6 Sangiorgese 6 Agrigento 6 Fiorenzuola 4 Omegna 4 Imola 4 Vicenza 2

Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 9ª Giornata

Sabato 14 novembre

Ore 18:00

Desio-Capo d’Orlando

Ore 20:30

Legnano-Treviglio

Domenica 15 novembre

Ore 12:00

Imola-Viola

Ore 17:00

Piazza Armerina-Lumezzane

Ore 18:00

Agrigento-Vicenza

Fiorenzuola-Sangiorgese

Orzinuovi-San Vendemiano

Piacenza-Brescia