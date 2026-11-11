Viola-Legnano, 4° QT: ultimi minuti di gioco, i neroarancio chiamati a rimontare una gara complicatissima | FOTO

Diouf a rimbalzo offensivo, due liberi per lui: 1/2 (55-65). Talfjaj manda in lunetta Dolejaz, è il quarto fallo. Due su due ai liberi (55-67). Taflaj si fa perdonare con 2 punti (57-67). Annullata una tripla a Taflaj in maniera inspiegabile. La segna Love poco dopo (60-67). Incredibile decisione arbitrale: stoppato Love, palla dall’altra parte della metà campo ripresa dall’americano, chiamata infrazione di campo. Il PalaCalafiore impazzisce, parte il coro: “VENDUTI!”. Tecnico a Carrea, libero dentro per Legnano (60-68).

Ultimi 10 minuti di gioco, si riparte dal -11 del 44-55 . Realizza Mastroianni da sotto (44-57). Markovic dalla media (46-57). Tripla di Beretta (46-60). Troppa frenesia in casa Viola, Donadoni perde palla, mancano 6 minuti. Tripla di Love (49-60). Mastroianni risponde da 3 (49-63). Buona imbucata, Quinti è solo e realizza (49-65). Stoppata di Diouf! Dall’altra parte buon contropiede, Taflaj solo: long-two, peccato (51-65). Tripla di Love! Legnano chiama timeout per spegnere la striscia dei reggini (54-65).

Fine 3° QT - Viola sotto 44-55

Inizia la ripresa. Taflaj appoggia due punti al tabellone (36-34). Tripla di Oboe, sorpasso Legnano (36-37). Dolejaz realizza (36-39). Dolejaz realizza due liberi (36-41). Eurostep di Calvellini, galleggia in area e segna due punti (38-41). Tripla di Stepanovic (38-44). Palla horror persa da Diouf che spara letteralmente fuori. Stepanovic realizza con contatto (38-46). Dolezaj schiaccia, Carrea chiama timeout (38-48).

Love in penetrazione, sbaglia ma Tourè corregge (40-48). Stepanovic da 3! (40-51). Ancora Stepanovic da 3! (40-54). Stoppata di Markovic su Scali. Markovic ne mette due da sotto (42-54). Fallo difensivo a rimbalzo di Love (che nemmeno era a rimbalzo in realtà), un po’ eccessivo. Si arrabbia il PalaCalafiore e Giannone fa 1/2 (42-55). Markovic lotta e si prende altri due liberi: 2/2 (44-55). Finisce qui il terzo periodo.