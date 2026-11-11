Viola-Legnano, 4° QT: ultimi minuti di gioco, i neroarancio chiamati a rimontare una gara complicatissima | FOTO

Altro giro, altra corsa. Questa volta a metà settimana. Turno infrasettimanale per la Serie B Nazionale, con la Viola impegnata alle 20:00 di mercoledì, fra le mura amiche del PalaCalafiore contro Legnano. A quel “mura amiche” andrebbe posto un punto interrogativo, visto l’inizio di stagione quantomai questionabile dei reggini, sconfitti 3 volte su 3 in casa, ma vincenti 4 volte su 4 in trasferta. Un tabù da sfatare, magari a partire da questa sera. StrettoWeb seguirà Viola-Legnano con il suo consueto LIVE testuale, in diretta dal palazzetto di Pentimele, per raccontare ai propri tifosi la gara azione per azione.
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4° QT
Ultimi 10 minuti di gioco, si riparte dal -11 del 44-55. Realizza Mastroianni da sotto (44-57). Markovic dalla media (46-57). Tripla di Beretta (46-60). Troppa frenesia in casa Viola, Donadoni perde palla, mancano 6 minuti. Tripla di Love (49-60). Mastroianni risponde da 3 (49-63). Buona imbucata, Quinti è solo e realizza (49-65). Stoppata di Diouf! Dall’altra parte buon contropiede, Taflaj solo: long-two, peccato (51-65). Tripla di Love! Legnano chiama timeout per spegnere la striscia dei reggini (54-65).
Diouf a rimbalzo offensivo, due liberi per lui: 1/2 (55-65). Talfjaj manda in lunetta Dolejaz, è il quarto fallo. Due su due ai liberi (55-67). Taflaj si fa perdonare con 2 punti (57-67). Annullata una tripla a Taflaj in maniera inspiegabile. La segna Love poco dopo (60-67). Incredibile decisione arbitrale: stoppato Love, palla dall’altra parte della metà campo ripresa dall’americano, chiamata infrazione di campo. Il PalaCalafiore impazzisce, parte il coro: “VENDUTI!”. Tecnico a Carrea, libero dentro per Legnano (60-68).
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Fine 3° QT - Viola sotto 44-55
Inizia la ripresa. Taflaj appoggia due punti al tabellone (36-34). Tripla di Oboe, sorpasso Legnano (36-37). Dolejaz realizza (36-39). Dolejaz realizza due liberi (36-41). Eurostep di Calvellini, galleggia in area e segna due punti (38-41). Tripla di Stepanovic (38-44). Palla horror persa da Diouf che spara letteralmente fuori. Stepanovic realizza con contatto (38-46). Dolezaj schiaccia, Carrea chiama timeout (38-48).
Love in penetrazione, sbaglia ma Tourè corregge (40-48). Stepanovic da 3! (40-51). Ancora Stepanovic da 3! (40-54). Stoppata di Markovic su Scali. Markovic ne mette due da sotto (42-54). Fallo difensivo a rimbalzo di Love (che nemmeno era a rimbalzo in realtà), un po’ eccessivo. Si arrabbia il PalaCalafiore e Giannone fa 1/2 (42-55). Markovic lotta e si prende altri due liberi: 2/2 (44-55). Finisce qui il terzo periodo.
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Fine 2° QT - Parità 34-34 all'intervallo lungo
Inizia il secondo quarto. Calvellini da 3! (19-12). Mastroianni, con l’aiuto del tabellone, tripla (19-15). Marini risponde da 3! (22-15). Due per Quinti, con fallo, ma niente gioco da 3 punti (22-17). Beretta da 3! Torna in partita Legnano (22-20). Parità, realizza Quinti, timeout Viola (22-22). Ancora Quinti, rimbalzo offensivo, due punti e fallo: niente libro extra (22-24). Tripla di Calvellini! (25-24). Quinti realizza (25-26).
Antisportivo su Diouf che va in lunetta: 2/2 (27-26). Palla ai reggini. Donadoni si mette in proprio: due dalla media (29-26). Oboe realizza (29-28). Scali in lunetta: 2/2 (29-30). Donadoni da 3! (32-30). Stepanovic realizza (32-32). Finta di tiro, avversario al bar, Markovic dalla media (34-32). Dolezaj ai liberi: 2/2 (34-34). Finisce qui.
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Fine 1° QT - Viola avanti 16-12
Inizia la gara. Coach Carrea schiera: Romeo, Calvellini. Donadoni, Taflaj, Diouf. Ancora out Love dal primo minuto. Spara a salve la Viola con Romeo e Calvellini, i primi 2 sono di Scali (0-2). Oboe dalla media, in uscita dai blocchi (0-4). Dolezaj in lunetta: 1/2 (0-5). Donadoni si alza dalla media, due punti (2-5). Sottomano reverse, in contropiede, super Calvellini (4-5). Due per Oboe, risponde Taflaj (6-7).
Tripla di Daniel Love! (9-7). Fallo sulla penetrazione di Love che sfiora il canestro con fallo, solo due giri dalla lunetta: primo dentro, secondo pure (11-7). Tripla di Marini! Legnano chiama timeout (14-7). Scarponi liberato bene, tripla, un po’ in ritardo la difesa reggina (14-10). Bene Marini da sotto, usa il fisico e ne mette 2 (16-10). Realizza Quinti (16-12). Finisce il primo quarto.