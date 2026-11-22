Viola sconfitta in casa da Brescia, nonostante all’ultimo tiro Romeo abbia avuto la chance di forzare l’overtime. In conferenza stampa, coach Carrea ha dichiarato: “faccio una premessa. Credo che sia un segnale di grande competenza, poi di amore per questa squadra, il fatto che il pubblico di Reggio, dopo la 5ª sconfitta in casa, abbia fatto uscire i giocatori fra gli applausi, meritati per lo sforzo fatto che in linea generale reputo vicinissimo al massimale. È un’osservazione che va fatta con riconoscenza e con senso di responsabilità. Abbiamo tenuto uno dei migliori attacchi del campionato sotto i 70 punti, con un primo quarto da 25.

Noi non riusciamo a fare più di 70 punti in casa. Tirare con 4/26 da 3 punti è un elemento, ma non può essere una responsabilità di squadra, ci sono giocatori che devono segnare da 3 punti e non lo stanno facendo. Va capito qual è l’elemento strutturale che rende questa squadra inefficiente in attacco. Abbiamo accettato che Da Ros producesse vantaggi in 1vs1, per evitare che entrassero tutti in partita, lui se li è presi tutti con il suo talento”.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulla possibilità che questa possa essere la partita della svolta per i reggini, nonostante la sconfitta, coach Carrea ha risposto affermativamente: “penso che la partita di oggi può, deve, essere la svolta. Togliamo Fiorenzuola in cui non ci siamo presentati, è grave. Ma questa squadra difensivamente ha sempre giocato bene. C’è continuità nelle nostre partite, abbiamo solidità, ma abbiamo una percentuale dall’arco e un’efficienza offensiva da fondo classifica. Prendiamo l’energia del pubblico, soprattutto da questi tempi, in cui se vinci sei forte, se perdi sei scarso, i tifosi hanno dimostrato grande competenza. La verità è che abbiamo bisogno di fare 75 punti. Questo partendo dal presupposto che i cavalli che stiamo continuando a montare non funzionano”.

Carrea, pur senza nominarlo direttamente, ha scaricato Love: “la mia difficoltà è che io cerco di fare cambi guardando all’attacco, sacrificando giocatori solidi difensivamente. Penso che se non troviamo il modo di fare canestri vincerla è difficile. Sono costretto a togliere giocatori solidi e in partita, ma che in attacco non aprono il campo, per provare a mettere chi quelle skills offensive dovrebbe avercele Questa è stata la mia fatica per tutte le partite di questa stagione. Oggi ho smesso di credere che quei giocatori possano farci vincere la partita e ho tenuto dentro quelli solidi“.

Passando in rassegna i singoli: “partita solidissima di Tourè. Donadoni completo davanti e dietro. Love e Taflaj? Ho già risposto prima…“.