Iniziano i secondi 10 minuti di gioco. Markovic si alza dalla media: 2 punti (10-25). Burns realizza i primi 2 della sua partita (10-27). Due con fallo per Calvellini che sfonda, con coraggio e va in lunetta dopo il timeout di Brescia: libero extra dentro (13-27). Bel gioco a due fra Marini e Calvellini, lungo versione assistman, la guardia reggina segna da sotto, di solito è il contrario, ma va bene così (15-27). Bravo Clark in penetrazione, pesca il fallo e anche il ferro, sfiorando il gioco da 3 punti: 2/2 ai liberi (17-27). Difende durissimo Brescia, ma si carica di falli, bene la Viola su entrambi i fronti. Marini in lunetta: 2/2 (19-27).

Fine 1° QT - Viola sotto 8-25

Inizia il match. Coach Carrea schiera: Romeo, Love, Donadoni, Taflaj e Diouf. Dall’altra parte c’è Christian Burns per Brescia, l’italo-americano che ha vestito 27 volte la maglia della Nazionale e ha giocato per Milano, Cantù e per due volte a Brescia. Parte dalla panchina. Buona difesa della Viola, Sabatini spara una tripla in faccia a Romeo che lo aveva difeso bene (0-3). Inizio non brillantissimo, un canestro in 2 minuti. La Viola litiga con i ferri del PalaCalafiore. Vencato in lunetta: 1/2 (0-4). Rimbalzo offensivo e 2 per Diouf (2-4). Da Ros colpisce da 3 (2-7). Sabatini da 3! (2-10). Timeout Carrea, la Viola ci sta capendo poco, soprattutto in attacco.

Penetra Donadoni, 2 complicati, ma arrivano (4-10). Vencato in post, gran lavoro su Donadoni, 2 punti (4-12). Mamma mia cosa ha sbagliato Lombardi: una schiacciata in coast to coast che avrebbe rotto il canestro. Da Ros stoppa Diouf. Lombardi realizza (4-14). Due al tabellone per Da Ros (4-16). Due per Bazan, risponde Donadoni (6-18). Tripla di Tavernelli, stanno facendo malissimo da 3 gli ospiti (6-21). Bel gioco a due Diouf per Markovic che realizza da sotto (8-21). Bedin realizza (8-23). Bedin fa 2/2 (8-25). Fine primo quarto.