Terza sconfitta consecutiva per la Viola che, nonostante l’ottima prova contro Brescia, non riesce a sfatare il tabù casalingo del PalaCalafiore. Brescia blinda il secondo posto alle spalle Lumezzane, vittoriosa in casa nel big match contro Piacenza. Ben altro umore dall’altra parte dello Stretto: le siciliane vincono tutte. Capo d’Orlando batte Omegna, Agrigento vince a San Vendemiano, Piazza Armerina supera agilmente Vicenza. Colpo Imola a Ferrara, Legnano vince contro la Sangiorgese. Negli anticipi Orzinuovi batte Desio e Treviglio domina Fiorenzuola in casa.
Risultati 10ª Giornata Serie B Nazionale
Sabato 21 novembre
Ore 18:00
Desio-Orzinuovi 54-79
Ore 20:30
Treviglio-Fiorenzuola 91-80
Domenica 22 novembre
17:00
Viola-Brescia 65-68
Ore 18:00
Capo d’Orlando-Omegna 94-85
Ferrara-Imola 64-74
Lumezzane-Piacenza 68-57
Sangiorgese-Legnano 75-77
San Vendemiano-Agrigento 79-80
Vicenza-Piazza Armerina 76-94
Classifica Serie B Nazionale
- Lumezzane 18
- Brescia 16
- Orzinuovi 14
- Legnano 12
- Piazza Armerina 12
- Piacenza 12
- Capo d’Orlando 12
- Treviglio 12
- Agrigento 10
- Desio 10
- Ferrara 10
- Imola 8
- Viola 8
- San Vendemiano 6
- Fiorenzuola 6
- Omegna 6
- Sangiorgese 6
- Vicenza 2
Prossimo turno Serie B Nazionale Girone A: le partite della 11ª Giornata
Sabato 28 novembre
Ore 17:00
Legnano-Piazza Armerina
Ore 20:30
Brescia-Ferrara
Imola-Sangiorgese
Ore 21:00
Omegna-Treviglio
Domenica 29 novembre
Ore 17:00
Agrigento-Desio
Vicenza-Capo d’Orlando
Ore 18:00
Fiorenzuola-San Vendemiano
Orzinuovi-Lumezzane
Piacenza-Viola