Terremoto in Calabria, forte boato e scuole evacuate a Cerisano. Il sindaco: “nessun danno, le strutture hanno retto bene”

“Siamo tornati appena adesso da una serie di controlli e di sopralluoghi, sembra che tutto sia andato bene. Per fortuna non si registrano danni nè a cose nè a persone”. Lo ha detto all’AGI il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, comune dove è stato localizzato l’epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.5 registrata alle 8.38 di oggi in provincia di Cosenza, a una profondità di 9 km. “Lo spavento è stato importante perchè il boato è stato veramente forte e impressionante, la gente è uscita per strada, le scuole sono state evacuate – ha aggiunto – però le nostre strutture hanno retto bene, erano efficientate e migliorate sismicamente, quindi su questo siamo abbastanza tranquilli di riuscire a garantire soprattutto per quanto riguarda l’area scolastica delle strutture importanti che possono reggere anche tali problemi, quindi siamo fiduciosi che tutto vada bene”. “Adesso continuiamo a verificare soprattutto nel centro storico e le zone più fragili“, ha concluso Di Gioia.