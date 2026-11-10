Terremoto in Calabria, forte scossa di magnitudo 3.5 a Cosenza: paura in tutta la Valle del Crati

Forte scossa di terremoto in Calabria nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre 2026. La terra ha tremato alle 8:38 in provincia di Cosenza, provocando momenti di paura tra la popolazione. Il sisma, di magnitudo ML 3.5, è stato localizzato nella zona di Cerisano, a pochi chilometri dal capoluogo bruzio. La scossa è stata avvertita distintamente a Cosenza e nei centri circostanti, sorprendendo i cittadini nelle prime ore della giornata, mentre erano già iniziate le attività lavorative e scolastiche.

Terremoto a Cosenza oggi, 10 novembre: epicentro a Cerisano e magnitudo 3.5

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato esattamente alle 08:38:06, ora italiana, con una magnitudo locale di 3.5. L’epicentro è stato individuato a 2 chilometri a nord-est di Cerisano, comune della provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8,6 chilometri. Si tratta di una scossa relativamente superficiale, con un ipocentro situato a meno di 10 chilometri dalla superficie terrestre. La vicinanza dell’epicentro al capoluogo e la profondità del sisma contribuiscono a spiegare perché il movimento tellurico sia stato percepito chiaramente dalla popolazione nelle aree circostanti.

Scossa avvertita a Cosenza e provincia: paura e persone in strada

Il terremoto è stato avvertito a Cosenza e in provincia, provocando preoccupazione tra i residenti. La scossa, registrata poco prima delle 8:40, è stata descritta come breve ma intensa. Secondo le prime notizie diffuse dalla stampa locale, diversi cittadini sono scesi in strada dopo avere avvertito il movimento tellurico. Il sisma ha quindi interessato un’area particolarmente vicina al centro urbano di Cosenza, dove il terremoto è stato percepito durante il normale svolgimento delle attività del mattino.

Terremoto in Calabria, i dati INGV e gli aggiornamenti

L’evento sismico di questa mattina riporta nuovamente l’attenzione sull’attività sismica della Calabria, una regione caratterizzata da una significativa pericolosità sismica. Per la scossa delle 8:38, i dati disponibili indicano una magnitudo ML 3.5, una profondità di 8,6 chilometri e un epicentro localizzato nei pressi di Cerisano, in provincia di Cosenza. Resta importante seguire gli aggiornamenti ufficiali dell’INGV e delle autorità competenti per conoscere eventuali ulteriori sviluppi, verificare le conseguenze dell’evento e monitorare l’attività sismica nell’area interessata.