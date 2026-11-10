Terremoto in Calabria, la Protezione Civile spiega perché la scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita così forte: il ruolo delle faglie e del terreno

Il sisma delle 8:38 a Cerisano, nel Cosentino, è avvenuto a soli 8,5 km di profondità. La Protezione Civile Calabria chiarisce le ragioni dell'intensità percepita dalla popolazione e ricorda i forti terremoti che in passato hanno colpito la Valle del Crati

terremoto catanzaro

La scossa di terremoto di Magnitudo 3.5 che si è verificata alle 8:38 di stamattina 10 novembre nel comune di Cerisano (CS) si inserisce nel quadro della normale attività sismica della nostra Regione. La Calabria è infatti attraversata da numerose faglie attive che storicamente hanno generato forti terremoti (anche nella Valle del Crati es. 1184, 1854 e 1870). La scossa di questa mattina è di per se di debole energia, ma è stata comunque avvertita in modo importante sia per la profondità molto ridotta a cui è avvenuta (circa 8,5 km) e sia per la natura dei terreni che costituiscono il substrato della valle del Crati. Tali terreni, costituiti dai sedimenti alluvionali del Fiume Crati (soprattutto sabbie e argille) amplificano le onde sismiche rendendo di fatto gli effetti della scossa sismica più intensi”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Protezione Civile Calabria.

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