A Taormina apre la Casa di Babbo Natale. Ad annunciarlo è il sindaco Cateno De Luca, che presenta il nuovo spazio come un luogo di incontro pensato per i bambini e aperto alle famiglie. L’apertura si aggiunge al calendario degli eventi di Natale a Taormina, che proseguirà fino al 6 gennaio con iniziative rivolte ai residenti e a chi sceglierà di visitare la città durante le feste. Con la Casa di Babbo Natale, il programma delle feste si arricchisce di un appuntamento dedicato ai più piccoli. Nel presentare l’iniziativa, De Luca mette l’accento sul tempo trascorso insieme e sui ricordi che la festa può lasciare ai bambini.

“A Taormina la magia del Natale continua a prendere vita: da oggi apre le porte la Casa di Babbo Natale! Il Natale è soprattutto la capacità di ritrovare il piacere di stare insieme, di condividere emozioni e di regalare ai più piccoli momenti che resteranno nei loro ricordi. Da oggi, con l’apertura della Casa di Babbo Natale, aggiungiamo un altro tassello al ricco programma di iniziative che sta animando Taormina e che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio”, rimarca De Luca.

Natale a Taormina fino al 6 gennaio, il programma per vivere la città anche d’inverno

L’apertura arriva dopo l’accensione delle luminarie di Natale e si inserisce nel percorso con cui l’amministrazione punta a valorizzare Taormina anche nei mesi invernali. Nelle parole del sindaco, il calendario delle feste è un’occasione per riscoprire le tradizioni e vivere la città in modo diverso. La Casa di Babbo Natale traduce questo obiettivo in uno spazio dedicato alla fantasia e alla condivisione, dove l’esperienza dei bambini coinvolge anche le loro famiglie. “Abbiamo voluto costruire un Natale che non fosse soltanto un insieme di eventi, ma un’occasione per vivere la nostra città in modo diverso, riscoprire il valore delle tradizioni, rafforzare il senso di comunità e rendere Taormina sempre più viva e accogliente anche durante i mesi invernali. La Casa di Babbo Natale rappresenta proprio questo spirito: un luogo di incontro, di fantasia e di condivisione, pensato per i bambini ma capace di coinvolgere intere famiglie”, sottolinea De Luca.

Famiglie, visitatori e commercio locale, gli obiettivi delle iniziative natalizie

Alla proposta per le famiglie si affianca un obiettivo che riguarda il tessuto economico e commerciale di Taormina. L’amministrazione intende sostenere le attività cittadine attraverso un calendario diffuso, offrendo a residenti e visitatori occasioni per ritrovarsi e frequentare la città durante l’inverno. Il sindaco lega questo impegno a una prospettiva più ampia, quella di valorizzare le bellezze di Taormina e renderla accogliente in ogni stagione. “Il nostro obiettivo è una Taormina che sappia emozionare in ogni stagione, valorizzando le sue bellezze, creando occasioni di socialità e sostenendo, attraverso un calendario diffuso di iniziative, anche il tessuto economico e commerciale della città”, conclude De Luca.