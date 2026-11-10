Taormina si prepara a un Natale da sogno: eventi, spettacoli, luminarie e parcheggi scontati

Taormina si prepara a vivere un Natale ricco di eventi, spettacoli, musica e tradizioni, con un programma che accompagnerà cittadini e turisti per quasi due mesi, trasformando il centro storico, le piazze e diversi luoghi della città in spazi dedicati alle festività. Si chiama “Taormina, il Natale con la vista più bella” l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato al Turismo, in collaborazione con la Fondazione Taormina, in programma dal 14 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Il calendario prevede appuntamenti per tutte le età, dalle iniziative dedicate ai bambini ai concerti, dagli spettacoli teatrali ai mercatini natalizi, fino agli eventi di Capodanno e dell’Epifania. Tra le novità più significative figurano le installazioni luminose in Piazza IX Aprile curate da Dolce&Gabbana e una speciale agevolazione per chi raggiungerà la città in automobile: uno sconto del 50% sulle tariffe del parcheggio Lumbi per l’intero periodo natalizio.

Natale a Taormina 2026, il 14 novembre si accendono le luminarie

Le festività prenderanno ufficialmente il via sabato 14 novembre, con la cerimonia di accensione delle luminarie che darà inizio al programma natalizio della città. Ad accompagnare il momento inaugurale saranno le esibizioni del Magico Carillon Vivente lungo Corso Umberto e del Piccolo Coro Città di Taormina, in un’atmosfera pensata per coinvolgere residenti e visitatori. Un ruolo particolare sarà affidato alle installazioni luminose in Piazza IX Aprile, a cura di Dolce&Gabbana, che contribuiranno ad arricchire gli allestimenti natalizi di uno dei luoghi più rappresentativi della città. Il programma coinvolgerà numerose location, dal centro storico al Palazzo dei Congressi, passando per Corso Umberto, Piazza IX Aprile, Piazza Duomo e Palazzo Duchi di Santo Stefano, oltre ad altre piazze cittadine. L’obiettivo dell’Amministrazione è creare un’atmosfera natalizia diffusa, capace di animare Taormina durante tutta la stagione invernale.

Parcheggio Lumbi scontato del 50% per tutte le festività natalizie

Una delle principali iniziative che accompagneranno il Natale taorminese riguarda la mobilità. Grazie alla collaborazione con ASM, dal 14 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe del parcheggio Lumbi. La misura è stata pensata per rendere più semplice e conveniente raggiungere il centro urbano, incentivare la partecipazione agli appuntamenti natalizi e sostenere le attività commerciali e turistiche della città. L’agevolazione resterà in vigore per l’intero periodo delle festività, accompagnando quindi sia gli eventi di novembre e dicembre sia quelli programmati fino all’Epifania.

Spettacoli, mercatini e Villaggio di Babbo Natale: il programma per le famiglie

Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie e ai bambini, con numerose iniziative pensate per coinvolgere anche i più piccoli. Tra gli appuntamenti previsti figurano il Villaggio di Babbo Natale, spettacoli musicali, attività di animazione, laboratori gratuiti per famiglie e il mercatino natalizio degli antichi mestieri, che contribuirà a valorizzare le tradizioni popolari. Il calendario comprenderà anche gli spettacoli della Stagione Teatrale 2026/2027 al Palazzo dei Congressi, musical per bambini, concerti e iniziative culturali distribuite nei diversi luoghi della città. La varietà degli appuntamenti punta a offrire occasioni di intrattenimento sia ai residenti sia ai visitatori, valorizzando il patrimonio culturale e le tradizioni locali.

L’albero di Natale, il gospel e gli eventi di Capodanno

Tra gli appuntamenti più attesi delle festività figura l’accensione dell’albero di Natale dell’8 dicembre in Piazza IX Aprile, che quest’anno sarà curato da Dolce&Gabbana. Il programma proseguirà con il concerto gospel del 23 dicembre e con gli eventi dedicati all’arrivo del nuovo anno. Per la notte di San Silvestro è previsto il countdown in Piazza Duomo, mentre il 1° gennaio 2027 il Palazzo dei Congressi ospiterà un concerto per celebrare l’inizio del nuovo anno. Gli appuntamenti natalizi continueranno fino al 6 gennaio, con l’arrivo della Befana e gli ultimi spettacoli rivolti alle famiglie.

Presepe Vivente di Trappitello, torna la tradizione con la XXII edizione

Il programma natalizio comprenderà anche il tradizionale Presepe Vivente di Trappitello, giunto alla sua XXII edizione. L’iniziativa contribuirà ad arricchire il calendario delle festività attraverso la valorizzazione delle tradizioni, dell’identità e del patrimonio culturale della comunità locale. La presenza del Presepe Vivente si inserisce nella scelta di proporre un Natale che coinvolga non soltanto il centro storico di Taormina, ma anche le frazioni e le diverse realtà del territorio comunale.

Valeria Brancato: “Vogliamo una Taormina viva e attrattiva tutto l’anno”

Il presidente della Fondazione Taormina, Valeria Brancato, sottolinea il valore culturale e turistico del programma, concepito per ampliare l’offerta della città anche oltre i tradizionali mesi di maggiore affluenza. “Abbiamo costruito un programma natalizio che punta a valorizzare Taormina nella sua interezza, mettendo insieme cultura, spettacolo, tradizioni e intrattenimento. Il nostro obiettivo è contribuire a rendere la città viva e attrattiva durante tutto l’anno, superando una visione del turismo legata esclusivamente ai mesi estivi”, dichiara Brancato.

Il presidente evidenzia inoltre l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e del ruolo delle strutture culturali cittadine. “La collaborazione con l’Amministrazione comunale ci consente di sviluppare una proposta articolata, capace di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare anche il ruolo del Palazzo dei Congressi, attraverso gli appuntamenti della stagione teatrale e gli spettacoli dedicati alle famiglie. Vogliamo che il Natale rappresenti un’ulteriore occasione per vivere Taormina, scoprirne le bellezze e partecipare alla sua vita culturale, rafforzandone il posizionamento come destinazione turistica e culturale anche nei mesi invernali”, spiega.

L’assessore Briguglio: “il Natale è anche un’opportunità per l’economia locale”

Sull’importanza dell’iniziativa interviene anche l’assessore comunale al Turismo, Beatrice Briguglio, che collega il calendario natalizio alla strategia di promozione della città e al sostegno delle attività economiche. “Con “Taormina, il Natale con la vista più bella” vogliamo offrire un calendario di eventi capace di coniugare l’atmosfera delle festività con una precisa strategia di promozione turistica e valorizzazione del territorio. Abbiamo puntato su un programma diffuso, che coinvolge il centro storico e le frazioni, con iniziative rivolte alle famiglie, ai residenti e ai visitatori”, sottolinea l’assessore.

Briguglio richiama inoltre l’attenzione sulla scelta di ridurre i costi del parcheggio Lumbi durante tutto il periodo natalizio: “in questa direzione si inserisce anche la scelta di prevedere, grazie alla collaborazione con ASM, una riduzione del 50% delle tariffe del parcheggio Lumbi per l’intero periodo delle festività. Un’agevolazione concreta per rendere più semplice e conveniente raggiungere Taormina, partecipare agli eventi e frequentare le attività del territorio. Vogliamo che il Natale sia non soltanto un momento di festa, ma anche un’opportunità di crescita per l’economia locale, per il commercio e per l’intero comparto turistico”.