Taormina si accende per Natale, luminarie da sogno: De Luca inaugura la magia delle feste | FOTO

Taormina si illumina e dà ufficialmente il benvenuto al Natale 2026. La Perla dello Ionio ha vissuto questa sera uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie natalizie, che segna l’inizio dell’atmosfera delle feste e trasforma le strade e le piazze cittadine in uno scenario particolarmente suggestivo. A rendere ancora più speciale l’edizione di quest’anno è la collaborazione con Dolce & Gabbana, che ha curato l’installazione luminosa in Piazza IX Aprile e realizzerà anche il principale albero di Natale della città. A raccontare il significato dell’iniziativa è il sindaco Cateno De Luca, che sottolinea come l’accensione delle luminarie sia diventata negli anni un appuntamento sempre più importante per Taormina, inserito in un progetto più ampio di valorizzazione turistica e culturale della città anche durante i mesi invernali.

Natale 2026 a Taormina, accese le luminarie: la città entra nell’atmosfera delle feste

Con l’accensione delle luci natalizie, Taormina inaugura il periodo delle festività, dando il via a un percorso che accompagnerà cittadini e visitatori nelle prossime settimane. La cerimonia rappresenta uno degli appuntamenti simbolici del Natale cittadino e rinnova una tradizione che, secondo l’Amministrazione comunale, ha assunto un ruolo sempre più significativo nella vita della comunità. “Taormina si illumina e si prepara a vivere la magia del Natale! Questa sera abbiamo vissuto uno dei momenti più belli e attesi dell’anno: la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie, che ci introduce nell’atmosfera delle festività natalizie e ci accompagnerà nelle prossime settimane, regalando alla nostra città un fascino ancora più speciale”, dichiara il sindaco Cateno De Luca. “Una tradizione che abbiamo voluto avviare e che, anno dopo anno, è cresciuta e continua a crescere, diventando un appuntamento sempre più atteso e coinvolgente”, sottolinea.

Dolce & Gabbana illumina Piazza IX Aprile e realizzerà l’albero di Natale principale

La novità più significativa del Natale 2026 a Taormina è rappresentata dalla collaborazione con Dolce & Gabbana, la maison che ha curato la realizzazione della speciale installazione luminosa in Piazza IX Aprile, uno dei luoghi più rappresentativi della città. Il progetto non si limiterà alle luminarie già accese. La collaborazione prevede infatti anche la realizzazione dell’albero di Natale principale di Taormina, un ulteriore elemento destinato ad arricchire gli allestimenti delle festività. Per l’Amministrazione comunale si tratta di un’iniziativa capace di valorizzare ulteriormente l’immagine della città, attraverso il contributo di un marchio della moda italiana conosciuto a livello internazionale. “Sono particolarmente felice della collaborazione con Dolce & Gabbana, che ha curato la splendida installazione luminosa in Piazza IX Aprile e che realizzerà anche l’albero di Natale principale della nostra città”, afferma De Luca.

De Luca: “vogliamo rendere Taormina sempre più bella e attrattiva anche in inverno”

Dietro l’accensione delle luminarie e la collaborazione con Dolce & Gabbana c’è una strategia che l’Amministrazione comunale intende portare avanti per rafforzare l’attrattività turistica di Taormina durante tutto l’anno. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare la città anche al di fuori dei mesi tradizionalmente caratterizzati dalla maggiore presenza di visitatori, puntando su eventi, iniziative e allestimenti capaci di rendere Taormina una destinazione interessante anche nella stagione invernale. “Fin dall’inizio ci siamo posti un obiettivo: alzare ogni anno di più l’asticella, rendere Taormina sempre più bella, accogliente e attrattiva anche durante i mesi invernali. E credo che anche quest’anno siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante a questo percorso”, dichiara il primo cittadino.

Taormina punta sul turismo invernale: il Natale come occasione di valorizzazione della città

Per Cateno De Luca, il progetto natalizio non riguarda soltanto l’abbellimento degli spazi pubblici, ma si inserisce in una visione più ampia dello sviluppo turistico e dell’identità cittadina. Il sindaco sottolinea infatti la volontà di rendere Taormina una città viva e attrattiva in ogni stagione, utilizzando anche il periodo natalizio per creare nuove occasioni di partecipazione e valorizzazione. “Perché il nostro obiettivo non è semplicemente illuminare le strade e le piazze, ma continuare a costruire una Taormina viva, capace di emozionare, sorprendere e attrarre visitatori durante tutto l’anno”, spiega De Luca. “Vogliamo che cittadini e visitatori possano respirare fin da ora il clima delle feste, ritrovare il piacere di stare insieme e lasciarsi coinvolgere da quell’atmosfera unica che solo il Natale sa regalare”, aggiunge il sindaco.

Il ruolo della Fondazione Taormina nell’organizzazione delle festività natalizie

Nel suo intervento, il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento anche alla Fondazione Taormina, impegnata nella realizzazione delle iniziative che accompagneranno la città durante il periodo natalizio. Il contributo della Fondazione viene indicato come parte importante del lavoro organizzativo necessario per dare continuità agli appuntamenti delle feste. “Un ringraziamento alla Fondazione Taormina per il lavoro svolto, l’impegno e la cura con cui sta contribuendo alla realizzazione delle iniziative che accompagneranno la nostra città durante le festività natalizie”, dichiara De Luca.

Natale a Taormina, De Luca: “il bello deve ancora venire”

L’accensione delle luminarie rappresenta soltanto l’inizio delle iniziative natalizie che accompagneranno la città nelle prossime settimane. La realizzazione dell’albero principale firmato Dolce & Gabbana costituisce uno dei prossimi appuntamenti annunciati dal sindaco. “Il Natale a Taormina è diventato qualcosa di più di una festa: è parte di una visione di città che stiamo portando avanti con determinazione”, afferma il sindaco. “Noi non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Il bello deve ancora venire. Taormina, il Natale con la vista più bella”, conclude Cateno De Luca.