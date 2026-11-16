Suppletive, a Chieti vince il campo largo ma vota meno gente che a Reggio Calabria: i numeri smontano le polemiche

A Chieti vince il campo largo, a Reggio Calabria aveva vinto il centrodestra. Due risultati elettorali differenti, ma un’unica regola dovrebbe valere per interpretarli: i numeri devono essere analizzati con lo stesso metro di giudizio, indipendentemente da chi conquista il seggio. È questa la riflessione che emerge dal confronto tra le elezioni suppletive della Camera di oggi in Abruzzo e quelle del 27 e 28 settembre scorso nel collegio di Reggio Calabria-Locri. In entrambe le occasioni, gli elettori erano chiamati a scegliere un solo deputato, senza altre consultazioni elettorali contemporanee. Eppure, nel dibattito pubblico, la partecipazione al voto rischia di essere interpretata in maniera molto diversa a seconda del risultato politico.

Oggi a Chieti si è affermato Luciano D’Amico, candidato del campo largo sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre forze progressiste, superando Mario Colantonio, esponente della Lega sostenuto dal centrodestra. È una vittoria che va riconosciuta per quello che rappresenta: il centrosinistra conquista un collegio precedentemente detenuto dalla Lega, dimostrando di poter competere attraverso una candidatura unitaria. Ma c’è un altro dato che merita di essere analizzato: a Chieti ha votato il 17,04% degli aventi diritto. Una percentuale certamente ridotta se confrontata con quella delle elezioni politiche generali, ma tutt’altro che eccezionale se inserita nel contesto delle elezioni suppletive italiane. Ed è proprio qui che il confronto con Reggio Calabria diventa interessante.

Chieti al 17,04%, Reggio Calabria al 22,34%: cosa dicono davvero i numeri

Il 28 settembre scorso, nel collegio uninominale di Reggio Calabria-Locri, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli aveva vinto con il 51,02% dei voti, superando Frank Benedetto, candidato del campo largo, fermatosi al 36,59%. Alle urne si era recato il 22,34% degli aventi diritto. Una partecipazione superiore di 5,30 punti percentuali rispetto a quella registrata oggi a Chieti. Non si tratta di una differenza trascurabile, considerando che entrambe le consultazioni avevano la medesima finalità istituzionale: assegnare un singolo seggio alla Camera dei deputati. Eppure, all’indomani del voto reggino, diversi resoconti hanno posto fortemente l’accento sul crollo dell’affluenza rispetto alle politiche del 2022. Il dato del 22,34% è stato descritto come una partecipazione particolarmente bassa, nonostante risultasse superiore a quella delle precedenti suppletive svolte autonomamente considerate nel confronto storico. Ora che a vincere è il campo largo, con un’affluenza inferiore, sarebbe incoerente cambiare criterio di valutazione. Se il 22,34% di Reggio Calabria viene considerato un segnale di disaffezione democratica, non si può ignorare che a Chieti abbia votato una percentuale ancora più bassa.

Se, invece, si riconosce che nelle elezioni suppletive la partecipazione è fisiologicamente contenuta, questa considerazione deve valere per entrambi i collegi. Naturalmente nessuno dei due risultati viene ridimensionato dalla percentuale dei votanti. Roscioli ha vinto legittimamente a Reggio Calabria, così come D’Amico ha vinto legittimamente a Chieti. L’affluenza rappresenta un elemento importante dell’analisi politica, ma non modifica le regole democratiche con le quali viene assegnato un seggio parlamentare.

Il confronto storico delle suppletive italiane: Reggio Calabria davanti a tutte, Chieti sopra la media

Per comprendere il fenomeno bisogna uscire dal confronto con le elezioni politiche generali e osservare consultazioni realmente comparabili. Il grafico diffuso da BiDiMedia raccoglie otto elezioni suppletive italiane svolte tra il 2019 e il 2026 senza altre consultazioni elettorali contemporanee. Nel quadro rappresentato, l’affluenza è stata del 9,5% a Napoli 1 per il Senato, dell’11,3% a Roma Centro per la Camera, del 14,5% a Terni per il Senato, del 15,5% a Cagliari per la Camera, del 17% a Chieti, del 17,7% a Roma Trionfale e del 19,3% a Monza per il Senato.

Al primo posto di questo confronto si colloca Reggio Calabria, con il 22,3%. La media aritmetica delle otto consultazioni rappresentate nel grafico è di circa il 15,9%. Chieti si colloca quindi poco più di un punto percentuale sopra la media, mentre Reggio Calabria la supera di oltre sei punti. Questi numeri permettono di formulare una considerazione chiara: l’affluenza di Chieti non costituisce un’anomalia negativa rispetto alle altre elezioni suppletive autonome, mentre quella di Reggio Calabria rappresenta il valore più elevato della serie considerata.

Reggio Calabria e il peso degli elettori residenti all’estero

Il caso reggino presenta inoltre una caratteristica particolare, che rende necessaria un’ulteriore riflessione sulla composizione del corpo elettorale. Nel collegio di Reggio Calabria-Locri era presente una quota significativa di cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Secondo i dati riportati nell’analisi pubblicata in un nostro articolo, 58.729 aventi diritto risultavano residenti all’estero, pari a circa il 17% del corpo elettorale considerato in quella ricostruzione. Il dato ufficiale dell’affluenza rimane naturalmente quello del 22,34%. Ma se si rapportano i votanti alla sola platea degli elettori residenti sul territorio, la percentuale raggiunge circa il 26,9%. Quest’ultimo non è un dato ufficiale alternativo all’affluenza elettorale, bensì un indicatore statistico utile a comprendere meglio la composizione del collegio. Il peso degli iscritti all’estero non può essere ignorato quando si confrontano territori differenti. Due collegi con percentuali simili di votanti possono presentare condizioni demografiche diverse, e questo dovrebbe suggerire maggiore attenzione prima di formulare giudizi categorici sulla partecipazione. Il 22,34% di Reggio Calabria resta il dato ufficiale, ma il rapporto con la popolazione elettorale effettivamente residente offre una lettura più articolata della consultazione. Anche in questo caso, la corretta informazione richiede di spiegare le caratteristiche dei numeri, non di utilizzare soltanto quelli che appaiono più funzionali a una determinata interpretazione.