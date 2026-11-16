Elezioni, il campo largo batte il centrodestra a Chieti: Luciano D’Amico conquista il seggio della Lega

Il campo largo conquista il collegio uninominale di Chieti nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati, superando il centrodestra in una sfida politica che assume un significato nazionale. Luciano D’Amico, già rettore dell’Università di Teramo, consigliere regionale ed ex candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, ha accumulato un vantaggio netto su Mario Colantonio, esponente della Lega sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e dagli altri partiti della coalizione di governo. I risultati dello scrutinio, pur ancora in fase di completamento, delineano un’affermazione del candidato progressista, mentre lo stesso Colantonio ha riconosciuto la sconfitta.

Il dato politico è particolarmente significativo perché il collegio era stato conquistato dal centrodestra alle elezioni politiche del 2022. Il seggio era stato lasciato libero dal deputato leghista Alberto Bagnai, dimessosi dopo la nomina a componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. . Il successo di D’Amico offre al centrosinistra un risultato da valorizzare nel confronto tra le coalizioni, soprattutto perché ottenuto attraverso una candidatura condivisa da forze politiche che, a livello nazionale, sono impegnate nella costruzione di un’alleanza alternativa al centrodestra. Al tempo stesso, la consultazione consegna un altro dato impossibile da ignorare: l’affluenza si è fermata al 17,04%, con una partecipazione estremamente ridotta rispetto alle precedenti elezioni politiche.

Suppletive Chieti, Luciano D’Amico supera Mario Colantonio: i primi risultati dello scrutinio

Le urne si sono chiuse alle ore 15 di lunedì 16 novembre, dopo due giornate di votazione nei 104 Comuni del collegio uninominale Abruzzo 01. Erano chiamati alle urne 300.788 elettori, distribuiti in 461 sezioni. Subito dopo la chiusura dei seggi sono iniziate le operazioni di scrutinio, che hanno progressivamente delineato il vantaggio di Luciano D’Amico sul candidato del centrodestra. Secondo un primo aggiornamento diffuso durante lo spoglio, relativo a circa 19.500 schede scrutinate, D’Amico aveva ottenuto il 56,77% dei voti, contro il 39,74% di Mario Colantonio. Un margine di oltre 17 punti percentuali, ancora provvisorio, che ha anticipato le valutazioni politiche sulla vittoria del centrosinistra. Molto più distanti gli altri due candidati, Danilo Ranieri, sostenuto da Italia Domani di Marco Rizzo, e Massimo Pasqualone, rappresentante di Dimensione Bandecchi. La competizione si è quindi concentrata soprattutto sui due principali schieramenti, entrambi presenti con coalizioni ampie.

Il campo largo conquista il seggio della Lega: perché il risultato è politicamente significativo

Il principale elemento politico della consultazione è il passaggio di un collegio precedentemente conquistato dal centrodestra verso una candidatura sostenuta unitariamente dalle principali forze del centrosinistra. Nel settembre 2022, Alberto Bagnai aveva ottenuto il 45,9% dei voti, prevalendo in una competizione nella quale Partito Democratico e Movimento 5 Stelle avevano presentato candidati distinti. Quattro anni dopo, lo scenario delle suppletive è profondamente diverso. Luciano D’Amico si è presentato con il sostegno di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa Riformista, Avanti PSI e Rifondazione Comunista. Una coalizione articolata, capace di riunire forze con identità politiche differenti attorno a un unico candidato. Il centrodestra, a sua volta, si è presentato compatto attorno a Mario Colantonio, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Non si è trattato, dunque, di una competizione nella quale uno dei due principali schieramenti fosse diviso tra più candidature concorrenti. Proprio questa configurazione rende il risultato interessante nel dibattito politico nazionale. La candidatura unitaria di D’Amico ha consentito al campo largo di affrontare il centrodestra in un collegio uninominale con un unico riferimento elettorale, evitando la dispersione di voti tra partiti alleati. Il risultato non consente da solo di stabilire quale sarebbe l’esito di una competizione nazionale, ma costituisce un caso concreto da analizzare per comprendere gli effetti dell’unità di coalizione.

La reazione del centrodestra: Colantonio riconosce la sconfitta e richiama le differenze territoriali

Dal fronte del centrodestra è arrivata l’ammissione della sconfitta da parte di Mario Colantonio, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Chieti e candidato sostenuto dall’intera coalizione. Colantonio ha evidenziato “il carattere particolare delle elezioni suppletive, sottolineando come la provenienza territoriale dei candidati possa avere inciso sulla distribuzione dei consensi. Nella sua analisi, la forte identificazione con la città di Chieti avrebbe rappresentato un limite in altre aree del collegio, in particolare a Lanciano e Vasto. Il candidato del centrodestra ha inoltre richiamato la difficoltà di mobilitare l’elettorato in una consultazione caratterizzata da una partecipazione particolarmente contenuta”.