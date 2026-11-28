Cambiano i rapporti di forza tra i partiti italiani secondo i dati del sondaggio Ipsos Doxa di novembre 2026 per il Corriere della Sera riportati nell’infografica. Fratelli d’Italia si attesta al 26%, mentre il Partito Democratico scende al 19,5% e il Movimento 5 Stelle cresce, raggiungendo il 15,9%. Particolarmente significativo, nell’ambito dei possibili equilibri tra le coalizioni, è il dato di Futuro Nazionale, accreditato dell’8% delle intenzioni di voto. La rilevazione offre diversi spunti di riflessione anche sul fronte delle alleanze. Il campo largo raggiunge il 45,2%, mentre il centrodestra tradizionale si ferma al 39,3%. Lo scenario numerico cambierebbe in caso di un’eventuale alleanza con Futuro Nazionale, che porterebbe la somma dei consensi al 47,3%.

Sondaggi politici Ipsos Doxa, Fratelli d’Italia al minimo dall’inizio della legislatura

Il partito di Giorgia Meloni perde 0,7 punti percentuali rispetto alla rilevazione di ottobre, attestandosi al 26%. Si tratta del dato più basso registrato da Fratelli d’Italia dall’inizio della legislatura, secondo quanto riportato dal sondaggio illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Fratelli d’Italia conserva comunque il primato nelle intenzioni di voto, con una distanza di 6,5 punti percentuali dal Partito Democratico. La flessione coinvolge anche altre componenti della maggioranza, sebbene con andamenti differenti tra i singoli partiti.

Sondaggi politici, il Movimento 5 Stelle cresce e accorcia le distanze dal Pd

Tra i dati più significativi della rilevazione emerge quello del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che raggiunge il 15,9% delle intenzioni di voto, guadagnando un punto percentuale rispetto al mese precedente. Per il Movimento si tratta del risultato più elevato dalle elezioni europee. Il Partito Democratico di Elly Schlein, invece, registra una lieve flessione, scendendo al 19,5%. La distanza tra le due principali forze di opposizione si riduce così a 3,6 punti percentuali. In calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 5,8%, perdendo mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione.

Futuro Nazionale stabile all’8%: il peso di Roberto Vannacci negli equilibri politici

Particolarmente interessante è il dato relativo a Futuro Nazionale, la formazione politica guidata da Roberto Vannacci, che si mantiene stabile all’8% delle intenzioni di voto. Il partito si colloca numericamente davanti a Forza Italia e alla Lega nella rilevazione Ipsos Doxa. Il suo consenso assume una particolare rilevanza nell’analisi delle possibili configurazioni delle coalizioni. Il tema di un’eventuale alleanza era già emerso nel recente sondaggio dell’Istituto Piepoli, che aveva analizzato gli scenari del centrodestra con e senza Futuro Nazionale.

Sondaggi politici, Forza Italia cresce mentre la Lega perde terreno

All’interno del centrodestra si registrano andamenti differenti. Forza Italia sale al 6,5%, mentre la Lega di Matteo Salvini perde 0,6 punti percentuali, attestandosi al 5%. Il divario tra le due formazioni raggiunge dunque un punto e mezzo percentuale. Noi Moderati si attesta invece all’1% delle intenzioni di voto.

Azione cresce, Italia Viva e +Europa al 2%: il dato di Sud chiama Nord

Sul fronte delle formazioni centriste, Azione di Carlo Calenda registra un incremento di mezzo punto percentuale, raggiungendo il 3,5%. Cresce anche +Europa, che guadagna 0,2 punti percentuali e si attesta al 2%, stessa percentuale attribuita a Italia Viva. Per quanto riguarda il movimento politico fondato da Cateno De Luca, già sindaco di Messina, la formazione Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord viene accreditata dello 0,8% delle intenzioni di voto. Il consenso nazionale del movimento siciliano era stato analizzato anche nel recente sondaggio realizzato dall’Istituto LAB21 per Il Riformista.