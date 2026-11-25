Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia conferma il proprio consenso a livello nazionale, mentre Cateno De Luca registra un nuovo incremento nell’indice di efficacia comunicativa. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto demoscopico LAB21 per “Il Riformista”, con interviste effettuate tra il 18 e il 24 novembre 2026. Il movimento guidato dal sindaco di Taormina si attesta all’1,6% nelle intenzioni di voto, mantenendo invariato il dato rispetto alla precedente rilevazione del 10-17 novembre.

Cateno De Luca cresce nell’indice di efficacia comunicativa

Per quanto riguarda l’indice di efficacia comunicativa (IEC), Cateno De Luca raggiunge quota 46,2, registrando un incremento di 0,1 punti rispetto alla precedente rilevazione. L’indicatore riguarda l’efficacia comunicativa degli esponenti politici e rappresenta un parametro distinto dalle intenzioni di voto ai partiti. Il sondaggio restituisce dunque due dati differenti per il leader siciliano e il suo movimento: un consenso elettorale stabile e una lieve crescita sul fronte della comunicazione politica.

Sondaggi politici, il quadro nazionale

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia si conferma al 28,1%, mentre il Partito Democratico si attesta al 20% e il Movimento 5 Stelle al 13,2%. Forza Italia registra il 6,4%, Futuro Nazionale il 6,3%, Alleanza Verdi e Sinistra il 6% e Lega Italia Federale il 5,9%. Azione – Il Centro si attesta al 4,3%, Italia Viva al 2,4% e Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia all’1,6%. Sul fronte delle coalizioni, il centrosinistra si attesta al 44,3% e il centrodestra al 44,1%, con una differenza di appena 0,2 punti percentuali. La stima dell’affluenza è del 59,1%, mentre gli indecisi tra coloro che andrebbero a votare rappresentano il 28,7%. La rilevazione è stata condotta su un campione rappresentativo degli italiani maggiorenni aventi diritto al voto, con 1.009 interviste valide e complete e un margine di errore di circa 3 punti percentuali. Le variazioni più contenute devono pertanto essere interpretate con cautela.