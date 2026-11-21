Un Centrodestra che sfiora il 50% dei consensi e distanzia nettamente il Campo Largo, ma soltanto a una condizione: includere nella coalizione Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. È questo il dato politicamente più significativo che emerge dal nuovo sondaggio dell’Istituto Piepoli, realizzato il 16 novembre 2026 e pubblicato da Sondaggi BiDiMedia il 20 novembre. Una rilevazione che fotografa due scenari elettorali profondamente differenti e mette in evidenza un paradosso destinato ad alimentare il dibattito politico nazionale: il 62% degli elettori del Centrodestra non vuole Vannacci nella coalizione, nonostante il contributo elettorale che la sua presenza potrebbe garantire allo schieramento.

I numeri descrivono due possibili equilibri. Senza Futuro Nazionale, il Centrodestra raggiunge il 43,5%, mentre il Campo Largo si attesta al 43%. Una distanza di appena mezzo punto percentuale, che restituisce l’immagine di una competizione sostanzialmente equilibrata. Quando invece il partito di Vannacci viene inserito nell’alleanza di Centrodestra, il quadro cambia: la coalizione sale al 49,5%, mentre il Campo Largo arriva al 43,5%. Il distacco cresce così fino a sei punti percentuali. Il risultato offre diversi spunti di riflessione sugli equilibri della politica italiana, sul peso di Fratelli d’Italia, sulle prospettive del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e soprattutto sulle difficoltà che potrebbero accompagnare un eventuale accordo politico tra il Centrodestra e la formazione guidata dal Generale.

Sondaggi politici Piepoli: Centrodestra e Campo Largo quasi alla pari senza Vannacci

Il primo scenario elaborato dall’Istituto Piepoli considera Futuro Nazionale fuori dalla coalizione di Centrodestra. In questa configurazione, lo schieramento che comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati raggiunge complessivamente il 43,5%, mentre il Campo Largo viene stimato al 43%. La differenza è minima e suggerisce, nei limiti della rilevazione demoscopica, una situazione di forte competitività tra i due schieramenti. Il vantaggio del Centrodestra è infatti di appena mezzo punto, un margine che non può essere considerato una distanza elettorale consolidata sulla base di un singolo sondaggio. Analizzando le intenzioni di voto dei singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma saldamente la prima forza politica nazionale con il 28%. Il partito di Giorgia Meloni mantiene un vantaggio di 7,5 punti percentuali sul Partito Democratico, attestato al 20,5%. In terza posizione si colloca il Movimento 5 Stelle con il 12,5%, seguito da Forza Italia al 7%. Una delle principali novità è rappresentata proprio da Futuro Nazionale, accreditato del 6,5%, una percentuale che lo colloca immediatamente alle spalle del partito fondato da Silvio Berlusconi e davanti ad Alleanza Verdi e Sinistra.

Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 6%, mentre la Lega si ferma al 5,5%. Il dato evidenzia come, nello scenario in cui Futuro Nazionale corre autonomamente, il partito di Vannacci venga stimato un punto sopra la Lega. Più indietro si trovano Azione e Italia Viva, entrambe al 3%. Noi Moderati, Sud chiama Nord e Partito Liberaldemocratico sono accreditati ciascuno dell’1,5%, mentre +Europa si attesta all’1%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 2,5%. La quota di indecisi e astenuti è indicata al 33%, un elemento che evidenzia l’importanza dell’area di elettorato non orientata verso una scelta di voto espressa.

Con Vannacci nel Centrodestra cambia tutto: coalizione al 49,5%, Campo Largo al 43,5%

Il secondo scenario proposto dall’Istituto Piepoli modifica in maniera significativa la prospettiva politica. L’ipotesi è quella di un ingresso di Futuro Nazionale nella coalizione di Centrodestra, con un conseguente riassetto delle intenzioni di voto. In questa configurazione, il Centrodestra raggiunge il 49,5%, mentre il Campo Largo sale al 43,5%. La distanza tra i due schieramenti diventa quindi di sei punti percentuali, ben superiore al mezzo punto rilevato nell’ipotesi che vede il partito di Vannacci esterno alla coalizione. È il dato centrale dell’intera rilevazione: il partito del Generale potrebbe rappresentare, almeno sul piano delle intenzioni di voto, un elemento determinante nella costruzione di un’alleanza più ampia. La somma dei consensi attribuiti alle forze politiche del Centrodestra raggiunge infatti una quota vicina alla metà dei voti validamente espressi dagli intervistati che dichiarano una preferenza.

È necessario sottolineare che i due scenari non rappresentano un confronto tra rilevazioni effettuate in momenti differenti. Si tratta di due ipotesi alternative esaminate nello stesso sondaggio: pertanto le variazioni percentuali indicate dall’istituto descrivono le differenze tra le due configurazioni politiche e non una crescita o una diminuzione dei consensi nel tempo. Non è dunque corretto interpretare automaticamente il passaggio dal 43,5% al 49,5% come un aumento di sei punti verificatosi nell’elettorato. Il sondaggio mostra piuttosto come cambierebbe il peso complessivo degli schieramenti nell’ipotesi di una diversa composizione delle alleanze.

Fratelli d’Italia al 29%: Giorgia Meloni consolida il primato nei sondaggi

Nel secondo scenario, quello che prevede l’ingresso di Futuro Nazionale nel Centrodestra, Fratelli d’Italia raggiunge il 29%, guadagnando un punto rispetto al 28% registrato nella prima configurazione. Il dato conferma il ruolo centrale del partito di Giorgia Meloni negli equilibri dello schieramento. Fratelli d’Italia resta nettamente davanti a tutti gli altri partiti, conservando un vantaggio significativo anche rispetto alla principale forza politica del fronte alternativo. Il Partito Democratico sale infatti al 21%, mezzo punto sopra il valore registrato nello scenario senza Vannacci nella coalizione. La distanza tra FdI e PD raggiunge così gli otto punti percentuali.

Il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 12,5%, senza variazioni tra le due ipotesi. Un risultato che conferma il ruolo della formazione pentastellata come terza forza politica nazionale nella rilevazione, con un consenso superiore alla doppia cifra. Per il Campo Largo, il sondaggio evidenzia quindi una situazione articolata. Da una parte, la somma delle forze considerate nella coalizione consente di raggiungere il 43,5%, un risultato che mantiene competitivo lo schieramento. Dall’altra, l’eventuale allargamento del Centrodestra a Futuro Nazionale produrrebbe, nella simulazione dell’istituto, un distacco più consistente.

Lega al 6%, Forza Italia al 6,5%: come cambiano i rapporti di forza nel Centrodestra

Uno degli elementi più interessanti della rilevazione riguarda i rapporti tra le forze che compongono il Centrodestra italiano. L’inserimento di Futuro Nazionale nell’alleanza non modifica soltanto il risultato complessivo della coalizione, ma è accompagnato da variazioni anche nelle stime attribuite ai singoli partiti. La Lega passa dal 5,5% al 6%, guadagnando mezzo punto percentuale rispetto allo scenario senza Vannacci nella coalizione. In questo secondo quadro, il partito raggiunge la stessa percentuale di Alleanza Verdi e Sinistra, che rimane stabile al 6%.

Forza Italia scende invece dal 7% al 6,5%, registrando una differenza negativa di mezzo punto tra i due scenari. Anche Noi Moderati vede ridimensionata la propria percentuale, passando dall’1,5% all’1%. Particolarmente significativo è il dato relativo a Futuro Nazionale, che passa dal 6,5% al 5,5% quando viene considerato all’interno del Centrodestra. Il partito di Vannacci, dunque, viene stimato un punto più in basso nell’ipotesi di partecipazione all’alleanza rispetto a quella di una corsa esterna. Questo risultato suggerisce che l’eventuale collocazione politica del movimento potrebbe incidere sulle preferenze dichiarate dagli intervistati. Non consente però, da solo, di stabilire quali siano i trasferimenti di voto tra le diverse forze o quali elettori cambierebbero effettivamente scelta.

Il paradosso Vannacci: il 62% degli elettori del Centrodestra non lo vuole nella coalizione

Se le intenzioni di voto indicano un Centrodestra numericamente più forte con Futuro Nazionale, la parte del sondaggio dedicata alle opinioni degli elettori restituisce un quadro molto diverso. Ed è proprio qui che emerge quello che può essere considerato il principale paradosso politico della rilevazione. Alla domanda sull’opportunità di includere Futuro Nazionale nella coalizione di Centrodestra, il 62% degli elettori dello schieramento risponde negativamente. Soltanto il 38% si dichiara favorevole all’ingresso del partito di Roberto Vannacci. Una maggioranza netta, che segnala una distanza tra la possibile convenienza elettorale di una coalizione allargata e le preferenze dichiarate dalla sua stessa base. Il risultato è particolarmente rilevante perché il dissenso non emerge esclusivamente tra gli elettori di una singola formazione, ma coinvolge in misura differente tutti i principali partiti dell’alleanza. Gli elettori di Fratelli d’Italia sono contrari all’ingresso di Futuro Nazionale nel 57% dei casi, mentre il 43% si dichiara favorevole. Il dato evidenzia una divisione abbastanza marcata, pur con una prevalenza delle posizioni contrarie. Il rifiuto diventa ancora più netto tra gli elettori delle altre due principali forze del Centrodestra, dove le percentuali di contrarietà superano ampiamente i tre quarti degli intervistati.

Gli elettori di Lega e Forza Italia bocciano Vannacci: contrari rispettivamente l’80% e l’83%

La parte della rilevazione dedicata alle singole componenti elettorali offre un’indicazione particolarmente chiara. Tra gli elettori della Lega, l’80% non vuole Futuro Nazionale nel Centrodestra, mentre soltanto il 20% si dichiara favorevole. Si tratta di una percentuale molto elevata che evidenzia, nel campione esaminato, una contrarietà diffusa all’ipotesi di allargamento della coalizione al partito guidato da Vannacci. Ancora più marcato è il risultato tra gli elettori di Forza Italia: in questo caso il 83% si esprime contro l’ingresso di Futuro Nazionale, mentre il 17% è favorevole.

Il dato fornisce un’indicazione delle possibili difficoltà politiche che potrebbero accompagnare un’intesa tra le diverse componenti del Centrodestra. Un’eventuale alleanza non dovrebbe infatti confrontarsi soltanto con la distribuzione dei consensi, ma anche con la percezione che gli elettori hanno della compatibilità tra le forze politiche. La situazione si ribalta completamente tra i sostenitori del Generale. Il 91% degli elettori di Futuro Nazionale è favorevole all’ingresso nel Centrodestra, mentre soltanto il 9% esprime un’opinione contraria. Si delinea così una differenza evidente tra le preferenze delle due basi elettorali: da una parte gli elettori di Vannacci, largamente favorevoli all’alleanza; dall’altra gli elettori del Centrodestra, in maggioranza contrari all’ingresso del nuovo soggetto politico. È una contraddizione che potrebbe assumere rilievo nelle future valutazioni strategiche dei partiti, pur ricordando che le percentuali relative ai sottogruppi di elettori devono essere interpretate con particolare cautela, considerando la numerosità complessiva del campione.

Partito Democratico al 21%, Movimento 5 Stelle al 12,5%: i numeri del Campo Largo

Il sondaggio Piepoli consente anche di analizzare la consistenza delle principali forze politiche alternative al Centrodestra. Il Partito Democratico si conferma la seconda formazione nazionale, con un risultato compreso tra il 20,5% e il 21% nei due scenari considerati. Il Movimento 5 Stelle mantiene invece il 12,5% in entrambe le configurazioni. Insieme, PD e M5S rappresentano la componente numericamente più consistente del fronte alternativo a quello guidato da Giorgia Meloni. A questi risultati si affianca il 6% di Alleanza Verdi e Sinistra, che non subisce variazioni tra le due ipotesi. Il dato indica una presenza significativa della formazione nell’area progressista. Il quadro complessivo restituisce quindi un Campo Largo accreditato del 43% nello scenario senza Vannacci nel Centrodestra e del 43,5% nell’ipotesi di un’alleanza allargata al partito del Generale. La differenza tra le due configurazioni mostra come la competitività del Campo Largo dipenda, nella simulazione, anche dalla composizione dello schieramento avversario. Con il Centrodestra tradizionale la distanza è minima, mentre con Futuro Nazionale all’interno della coalizione il divario diventa più ampio.

Sud chiama Nord di Cateno De Luca all’1,5%: il dato del sondaggio nazionale

Tra le forze politiche rilevate dall’Istituto Piepoli compare anche Sud chiama Nord, il movimento politico legato a Cateno De Luca. La formazione viene accreditata dell’1,5% delle intenzioni di voto a livello nazionale, una percentuale che rimane invariata nei due scenari esaminati. Il risultato colloca Sud chiama Nord allo stesso livello del Partito Liberaldemocratico, anch’esso all’1,5%. Nella prima configurazione anche Noi Moderati registra la medesima percentuale, mentre nella seconda scende all’1%. Il dato permette di inquadrare il peso elettorale attribuito al movimento di De Luca in un sondaggio nazionale che considera anche le formazioni minori. Non fornisce invece indicazioni specifiche sul consenso in Sicilia, in Calabria o nelle singole circoscrizioni, territori nei quali la distribuzione delle preferenze può differire sensibilmente dalla media italiana. La presenza di Sud chiama Nord tra i partiti misurati dalla rilevazione conferma comunque l’attenzione dell’istituto anche verso soggetti politici esterni ai principali schieramenti.

Azione e Italia Viva entrambe al 3%: i risultati dei partiti più piccoli

Il sondaggio dedica spazio anche alle altre forze politiche. Azione e Italia Viva vengono entrambe accreditate del 3%, senza variazioni tra lo scenario che vede Futuro Nazionale fuori dal Centrodestra e quello che ne prevede l’inserimento nella coalizione. Il Partito Liberaldemocratico è all’1,5%, così come Sud chiama Nord, mentre +Europa si attesta all’1%. Gli altri partiti, considerati complessivamente, raccolgono il 2,5%. Per quanto riguarda Noi Moderati, il dato varia dall’1,5% nel primo scenario all’1% nel secondo. Si tratta di differenze che contribuiscono a modificare gli equilibri interni dello schieramento di Centrodestra, pur senza alterare il primato di Fratelli d’Italia. Nel complesso, i risultati mostrano un sistema politico nel quale le principali formazioni continuano a raccogliere la quota prevalente delle preferenze espresse, mentre una pluralità di soggetti minori si colloca su percentuali più contenute.

Indecisi e astenuti tra il 31% e il 33%: il peso dell’elettorato senza una scelta

Un altro elemento da non sottovalutare riguarda la quota di cittadini che non esprimono una preferenza di voto. Nello scenario con Futuro Nazionale fuori dal Centrodestra, indecisi e astenuti vengono indicati al 33%. Nel secondo scenario, che prevede l’ingresso del partito di Vannacci nella coalizione, la percentuale scende al 31%. La differenza di due punti evidenzia una diversa distribuzione delle risposte nelle due ipotesi sottoposte agli intervistati, senza consentire di individuare automaticamente quali elettori sarebbero maggiormente propensi a partecipare al voto. È importante inoltre distinguere le percentuali attribuite ai partiti, calcolate sulla base di chi esprime un’intenzione di voto, dalla quota di indecisi e astenuti considerata nella rilevazione. La presenza di una componente così consistente di cittadini senza una scelta dichiarata rappresenta un elemento rilevante nell’interpretazione generale del sondaggio. Le intenzioni di voto fotografano infatti gli orientamenti espressi al momento dell’intervista, ma non costituiscono una previsione certa del risultato di future elezioni.

Sondaggio Piepoli del 16 novembre 2026: come è stata realizzata la rilevazione

Per interpretare correttamente i risultati è necessario considerare anche le caratteristiche metodologiche della ricerca. Il sondaggio dell’Istituto Piepoli è stato realizzato il 16 novembre 2026 attraverso una tecnica mista CATI, CAMI e CAWI, che comprende differenti modalità di intervista telefonica e online. La rilevazione è stata condotta su un campione di 500 individui maggiorenni residenti in Italia, stratificato in base al genere, all’età, alla ripartizione geografica e all’ampiezza dei centri abitati. Le percentuali relative alle intenzioni di voto sono calcolate considerando gli intervistati che esprimono una preferenza politica. Per la domanda sull’ingresso di Futuro Nazionale nella coalizione, invece, la base di riferimento è costituita dagli elettori del Centrodestra. Questo aspetto è particolarmente importante per l’interpretazione dei risultati relativi ai sostenitori dei singoli partiti. Con un campione complessivo di 500 persone, le risposte attribuite a specifici sottogruppi elettorali si basano necessariamente su un numero inferiore di intervistati e possono presentare una maggiore variabilità statistica. Le differenze più piccole, come quella di mezzo punto tra Centrodestra e Campo Largo nel primo scenario, devono quindi essere valutate con prudenza e non possono essere considerate, da sole, la prova di un vantaggio statisticamente certo.