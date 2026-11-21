Ennesimo colpo di scena a Enna, al culmine di una settimana agitata. Prima la minaccia dei calciatori, poi il comunicato di replica della società, ora una nuova ufficialità: esonerato mister Cimino. Probabilmente, la decisione nasce dai nuovi vertici della proprietà. “L’Enna Calcio comunica di aver deciso l’esonero di Alfredo Cimino dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, con effetto immediato.

La decisione è stata presa dalla dirigenza a seguito di un’attenta valutazione dell’andamento sportivo e della necessità di dare una svolta immediata alla squadra, in una fase cruciale della stagione” si legge nella nota.

“La permanenza in Serie D rappresenta una priorità assoluta per la società. Per questo motivo, la dirigenza ha ritenuto necessario intervenire con una scelta netta, nell’interesse della squadra, della città e dei colori gialloverdi. La società, la dirigenza e l’intera comunità ennese ringraziano Mister Alfredo Cimino per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza sulla panchina dell’Enna Calcio. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Da oggi si apre una nuova fase. L’obiettivo è uno solo: conquistare la salvezza e difendere con ogni mezzo sportivo la permanenza dell’Enna Calcio in Serie D”.