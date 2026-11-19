Scoppia la protesta dei calciatori dell’Enna, che hanno deciso di sospendere gli allenamenti. Una presa di posizione collettiva, comunicata attraverso una dichiarazione del capitano Niccolò Gabrieli, che rende evidente una situazione di difficoltà all’interno della formazione gialloverde. La decisione riguarda l’intera squadra e arriva con una motivazione particolarmente significativa: secondo i giocatori, non esistono più le condizioni necessarie per proseguire regolarmente l’attività sportiva. Un annuncio che apre interrogativi sull’immediato futuro della formazione siciliana e sulla possibilità di riprendere la normale preparazione.

Il comunicato dei giocatori dell’Enna: “Non ci sono più le condizioni per andare avanti”

A rendere pubblica la decisione è stato il capitano, che ha parlato a nome di tutti i compagni attraverso una dichiarazione inequivocabile: “A nome mio Niccolò Gabrieli, in qualità di capitano, e di tutti i miei compagni, comunico che da oggi la squadra dell’Enna Calcio ha deciso di sospendere gli allenamenti, perché non sussistono più le condizioni necessarie per poter proseguire regolarmente l’attività sportiva”. Parole che certificano la volontà della squadra di interrompere, almeno per il momento, le sedute di preparazione. Nel messaggio non vengono specificate ulteriori motivazioni né indicate le condizioni necessarie per un eventuale ritorno in campo, ma il contenuto della dichiarazione evidenzia la serietà della situazione e la posizione condivisa dai calciatori.

La protesta si inserisce in una fase già caratterizzata da difficoltà societarie per l’Enna Calcio. Nei mesi precedenti erano emerse tensioni legate alla gestione del club e, a ottobre, erano già state riportate notizie di una sospensione delle attività da parte di allenatore e giocatori, ma poi la situazione sembrava essere rientrata dopo un cambio societario. Resta da capire cosa potrebbe accadere ora. In caso di stop prolungato, bisogna anche capire se la squadra scenderà in campo. In caso contrario, si aprirebbero scenari nefasti per la società e i soliti scossoni per l’intera classifica di Serie D.