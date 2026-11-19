“In riferimento al comunicato diffuso dai calciatori, la nuova compagine interessata al subentro nella gestione dell’Enna Calcio ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti. Pur comprendendo le difficoltà manifestate dalla squadra, è necessario precisare che il passaggio societario è ancora in fase di perfezionamento, essendo tuttora in corso gli adempimenti amministrativi, documentali e federali necessari alla sua formalizzazione”. Comincia così la nota dell’Enna con cui la stessa società risponde al duro comunicato dei calciatori diffuso questo pomeriggio.

“Gli stessi tifosi avranno certamente avuto modo di constatare che, ad oggi, non è stato ancora annunciato ufficialmente il nuovo assetto societario. Ciò proprio perché il subentro non è stato ancora formalmente perfezionato, esclusivamente per ragioni di natura tecnico-burocratica e per la necessità di completare correttamente le procedure previste, e non certo per mancanza di volontà o di impegno da parte della nuova compagine. Non è ragionevolmente possibile risolvere in appena due o tre giorni problematiche economiche e organizzative accumulate nel corso della precedente gestione. Ciò nonostante, il gruppo subentrante si è immediatamente attivato per individuare soluzioni concrete” si legge ancora.

“Si respingono, tuttavia, le dichiarazioni relative alla presunta mancanza delle minime condizioni di vivibilità. Il Presidente ha personalmente provveduto a sistemare i calciatori presso strutture ricettive idonee e adeguate, quali bed & breakfast, garantendo loro, in questi giorni, condizioni dignitose di alloggio e permanenza. Appare pertanto ingeneroso attribuire alla nuova compagine responsabilità relative a situazioni pregresse, senza riconoscere gli interventi già concretamente realizzati. Si comunica inoltre che domani, venerdì 20 novembre, sarà presente a Enna Stefano Pianicini, individuato quale futuro Direttore Generale, il quale illustrerà le problematiche dell’attuale fase di transizione, le iniziative intraprese e il progetto sportivo e societario futuro. La nuova compagine ribadisce il proprio impegno a salvaguardare l’Enna Calcio, auspicando collaborazione, senso di responsabilità e fiducia da parte di tutte le componenti sportive. La compagine societaria in fase di subentro nell’Enna Calcio” si chiude la nota.