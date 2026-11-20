“La grande partecipazione alla manifestazione di oggi a Messina è un segnale che la politica non può permettersi di ignorare. In piazza ci sono lavoratori, pensionati, studenti e giovani che chiedono lavoro dignitoso, salari adeguati, servizi pubblici efficienti e la possibilità di costruire il proprio futuro nella propria terra”. Lo afferma Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, presente alla mobilitazione insieme ad altri rappresentanti, attivisti e militanti del Movimento 5 Stelle. “Il M5S ha scelto di essere oggi nelle piazze, accanto a chi manifesta contro la precarietà, il caro vita, le diffico ltà della sanità e della scuola pubblica e contro politiche che continuano ad allargare i divari sociali e territoriali. A Messina queste criticità assumono un peso ancora maggiore, perché si sommano allo spopolamento, all’emigrazione giovanile, alla fragilità dei collegamenti e alla carenza di servizi. È difficile spiegare ai cittadini perché si continuino a concentrare miliardi sul Ponte sullo Stretto mentre il territorio continua a chiedere risposte immediate su sanità, trasporti, scuole, infrastrutture e lavoro”, evidenzia.

“Le grandi opere non possono diventare un alibi per ignorare i problemi quotidiani delle persone. Questa mobilitazione racconta un disagio reale e diffuso. Il compito della politica è ascoltarlo e trasformarlo in scelte concrete. Il Movimento 5 Stelle continuerà a portare queste istanze nelle istituzioni, all’Ars e in ogni sede utile, con l’obiettivo di ridurre i divari e creare condizioni reali perché restare in Sicilia non sia un sacrificio, ma una possibilità”, conclude Antonio De Luca.