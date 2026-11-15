Sabato di sangue sulle strade in Calabria, cinque morti sulla SS107 e tre feriti sull’A2: due terribili incidenti in poche ore, l’iniziativa di Massimo Lorusso per aiutare le famiglie

Cinque morti e tre feriti in due gravissimi incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza in Calabria. È il drammatico bilancio di sabato 14 novembre 2026, una giornata segnata da due episodi distinti che hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e, soprattutto, delle conseguenze che un incidente può provocare nella vita delle persone e delle loro famiglie. Prima il tamponamento a catena sull’autostrada A2 del Mediterraneo, con quattro automobili e un camion coinvolti e tre persone trasportate in ospedale. Poi la terribile tragedia sulla Statale 107 Silana Crotonese, all’interno della galleria Fiego, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza, dove uno scontro frontale tra due vetture ha provocato la morte di cinque persone.

Due incidenti differenti per dinamica e conseguenze, accomunati dalla violenza degli impatti e dall’improvviso sconvolgimento delle vite delle persone coinvolte. Al di là della cronaca, dei soccorsi, delle indagini e delle difficoltà alla circolazione, esiste infatti una dimensione spesso meno raccontata: quella delle famiglie che, dopo un incidente, devono affrontare il dolore di una perdita, un percorso di cura e riabilitazione oppure le conseguenze permanenti di gravi lesioni. Proprio a queste persone si rivolge “Accanto alle Famiglie”, un’iniziativa personale, autonoma e senza scopo di lucro di Massimo Lorusso, giornalista e scrittore, che dopo essere rimasto paralizzato dal collo in giù in seguito a un incidente stradale avvenuto quando aveva appena 17 anni ha deciso di mettere la propria esperienza a disposizione degli altri.

Strage sulla SS107 a San Fili: cinque vittime nello scontro frontale nella galleria Fiego

Il più grave dei due incidenti si è verificato nel primo pomeriggio del 14 novembre sulla SS107 Silana Crotonese, al chilometro 16,200, nel territorio di San Fili. All’interno della galleria Fiego, lungo l’importante collegamento tra Cosenza e la costa tirrenica, una Jaguar e una Opel Mokka si sono scontrate frontalmente. A bordo delle due vetture viaggiavano complessivamente cinque persone. Il bilancio è stato devastante. Quattro persone hanno perso la vita nell’immediatezza dell’incidente, mentre una quinta, una donna trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza con l’elisoccorso, è deceduta successivamente nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla.

Tra le vittime figura Alfredo Spizzirri, imprenditore cinquantenne di Rende, che viaggiava sulla Jaguar insieme alla compagna Barbara Beltrano, alla madre Annamaria Sicilia e alla zia Carmela Sicilia. Nell’incidente ha perso la vita anche la conducente dell’Opel Mokka, una donna di 82 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende, il personale sanitario del 118, i Carabinieri e gli operatori Anas.

La violenza dello scontro ha reso necessarie complesse operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. La statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni sulle strade alternative, per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. Le cause esatte dell’incidente sono oggetto degli accertamenti degli investigatori. Resta il dolore per una tragedia che ha spezzato cinque vite e colpito profondamente le famiglie delle vittime e l’intera comunità.

Incidente sull’A2 in Calabria: tamponamento tra quattro auto e un camion, tre feriti

Poche ore prima della tragedia di San Fili, un altro grave incidente aveva interessato la viabilità calabrese. Nella mattinata di sabato 14 novembre, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al chilometro 288 in direzione Sud, nei pressi dello svincolo di Altilia Grimaldi, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro autovetture e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto poco dopo una galleria e ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Lamezia Terme e dalla sede centrale del Comando provinciale di Cosenza.

Il bilancio comunicato è stato di tre persone ferite, trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per ricevere le necessarie cure. Particolare attenzione è stata riservata alla presenza, tra i mezzi coinvolti, di un’automobile alimentata a GPL. I Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza il veicolo e prevenire eventuali pericoli legati all’impianto di alimentazione.

Per consentire lo svolgimento dei soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati, la carreggiata Sud dell’A2 è stata temporaneamente chiusa al traffico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Alle 11:25, dopo le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, è stata disposta la riapertura parziale della carreggiata, consentendo la graduale ripresa del transito. Una vicenda diversa dalla tragedia della SS107, ma che richiama ugualmente l’attenzione sulle conseguenze di un incidente stradale, anche quando le persone coinvolte riescono a sopravvivere.

Incidenti stradali in Calabria, il dramma delle famiglie dopo i soccorsi

Le immagini delle automobili distrutte, i lampeggianti dei mezzi di emergenza e le strade temporaneamente chiuse raccontano soltanto una parte di ciò che accade dopo un grave incidente. Quando i soccorritori concludono il proprio intervento e la circolazione viene ripristinata, per le persone coinvolte e per i loro familiari può cominciare un percorso lungo e complesso. Chi perde un proprio caro deve affrontare un lutto improvviso e doloroso. Chi sopravvive con lesioni gravi può ritrovarsi a dover convivere con lunghi periodi di ricovero, riabilitazione, difficoltà lavorative, limitazioni dell’autonomia personale e una profonda trasformazione della propria quotidianità.

Accanto alle necessità sanitarie possono inoltre emergere problemi pratici, amministrativi, assicurativi ed economici, che rendono ancora più difficile una situazione già segnata dalla sofferenza. In queste circostanze, l’ascolto, l’orientamento e la possibilità di ricevere informazioni corrette rappresentano strumenti importanti per affrontare le decisioni successive a un sinistro. È proprio dalla conoscenza diretta di queste difficoltà che nasce l’impegno personale di Massimo Lorusso.

Massimo Lorusso, l’incidente a 17 anni che gli ha cambiato la vita

Massimo Lorusso conosce personalmente le conseguenze di un grave incidente stradale. Quando aveva soltanto 17 anni, un incidente lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù, modificando radicalmente la sua esistenza. Da quel momento ha dovuto affrontare una realtà completamente diversa, segnata dalle conseguenze fisiche della lesione e dalle numerose difficoltà che possono accompagnare una condizione di grave disabilità. Durante il suo percorso personale, tuttavia, ha incontrato anche persone che gli hanno offerto disponibilità, ascolto e umanità. Esperienze che hanno assunto un significato importante e che oggi desidera condividere con chi si trova in situazioni analoghe.

Il giornalista e scrittore ha così dato vita ad “Accanto alle Famiglie”, un’iniziativa personale che si propone di offrire un punto di riferimento umano a quanti vivono le conseguenze di un incidente stradale. Non si tratta di un’attività commerciale, di una campagna pubblicitaria o di un servizio istituzionale, ma di una disponibilità concreta a condividere la propria testimonianza e favorire, quando richiesto, l’accesso a informazioni e opportunità di orientamento.

“Accanto alle Famiglie”: sostegno gratuito alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari

L’iniziativa di Lorusso si rivolge alle persone coinvolte in incidenti stradali di qualsiasi gravità, dalle ferite lievi alle lesioni permanenti, fino ai familiari che hanno subito la perdita di una persona cara. Chi lo desidera può entrare in contatto con lui per conoscere direttamente la sua esperienza, confrontarsi sulle difficoltà affrontate dopo un sinistro e ricevere indicazioni sulle possibili opportunità di orientamento.

La finalità è innanzitutto umana: offrire ascolto e disponibilità a persone che potrebbero sentirsi disorientate davanti a una situazione improvvisa e complessa. Su richiesta, Lorusso può inoltre mettere gli interessati in relazione con professionisti qualificati, affinché possano ricevere chiarimenti sul proprio percorso e valutare autonomamente le eventuali decisioni da assumere. L’iniziativa è autonoma, gratuita e senza scopo di lucro. Non impone alcuna scelta e non vincola le persone coinvolte a intraprendere specifiche procedure. Al centro rimangono la dignità delle persone, il rispetto della loro sofferenza e la libertà di decidere come affrontare il proprio percorso.

Dopo un incidente stradale, cosa sapere su assistenza e risarcimento dei danni

Uno degli aspetti più delicati per chi è coinvolto in un incidente riguarda la possibilità di comprendere quali siano i propri diritti e quali procedure possano essere necessarie per tutelarli. In presenza di feriti, lesioni permanenti o vittime, possono infatti emergere questioni relative alla documentazione sanitaria, agli accertamenti sulla dinamica del sinistro, alle assicurazioni e agli eventuali risarcimenti. Le persone interessate possono avere bisogno di raccogliere e conservare la documentazione relativa all’incidente, i referti medici, le certificazioni delle cure ricevute e gli eventuali atti disponibili presso le autorità competenti.

La valutazione delle responsabilità e degli eventuali diritti risarcitori richiede però un esame specifico della singola vicenda. Non tutti gli incidenti presentano le stesse caratteristiche e non è possibile stabilire automaticamente se e in quale misura sia dovuto un risarcimento. Per questo può essere utile rivolgersi a figure professionali competenti, capaci di fornire chiarimenti sulle procedure applicabili, sulle condizioni economiche e sulle possibili forme di tutela. Il percorso proposto da “Accanto alle Famiglie” punta proprio a favorire un primo orientamento, lasciando alle persone interessate piena libertà di valutare le informazioni ricevute e decidere come procedere.

La testimonianza di Lorusso: “non ho anticipato neppure un euro”

Massimo Lorusso richiama anche un aspetto della propria esperienza personale, legato ai costi delle procedure affrontate dopo l’incidente. “Nella mia esperienza personale. dall’inizio alla conclusione della proceduta non ho anticipato neppure un euro”, racconta il giornalista e scrittore. Una testimonianza che desidera mettere a disposizione di altre persone, affinché possano conoscere direttamente il percorso da lui vissuto e approfondire, con professionisti qualificati, le eventuali possibilità disponibili per la propria situazione. È importante precisare che si tratta di un’esperienza individuale: l’assenza di anticipazioni economiche nel suo caso non costituisce una garanzia applicabile a ogni procedura risarcitoria, legale o assicurativa.

Le eventuali condizioni economiche di prestazioni professionali successive devono essere valutate e chiarite direttamente con i professionisti interessati. La scelta di Lorusso è quella di condividere informazioni e opportunità di confronto senza perseguire finalità commerciali, lasciando ciascuno libero di decidere se e come procedere.

Calabria, due incidenti in poche ore e un messaggio: non lasciare sole le famiglie

La tragedia della SS107 a San Fili e il grave tamponamento sull’A2 del Mediterraneo raccontano due aspetti differenti della stessa emergenza: da una parte la perdita irreparabile di cinque vite umane, dall’altra le conseguenze di un incidente che ha provocato tre feriti. In entrambi i casi, dietro i numeri riportati dalla cronaca ci sono persone e famiglie, con le loro storie, le loro preoccupazioni e la necessità di affrontare quanto accaduto. La prevenzione e la sicurezza stradale rimangono fondamentali per cercare di evitare nuove tragedie. Ma altrettanto importante è l’attenzione verso chi, dopo un incidente, deve convivere con le conseguenze di quanto accaduto.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa di Massimo Lorusso, che ha scelto di trasformare un’esperienza personale profondamente dolorosa in una forma di disponibilità verso gli altri. Attraverso “Accanto alle Famiglie”, il giornalista e scrittore offre la propria testimonianza e la possibilità di un confronto umano, affinché chi affronta un lutto, una lesione grave o un percorso complesso dopo un incidente possa conoscere opportunità di orientamento e sostegno.

Non viene indicato alcun coinvolgimento diretto dell’iniziativa con le famiglie delle vittime di San Fili o con le persone ferite sull’A2. Il suo messaggio ha una portata generale e si rivolge a chiunque desideri ricevere ascolto e informazioni. Perché le conseguenze di un incidente stradale non si esauriscono nel momento dello schianto. Per tante persone continuano nei giorni, nei mesi e negli anni successivi. E proprio in quel percorso, spesso difficile e silenzioso, poter contare sull’ascolto e sulla disponibilità di qualcuno che ha vissuto un’esperienza simile può rappresentare un aiuto importante.