Calabria, tragico incidente sulla SS107: quattro morti e un ferito, strada chiusa in entrambe le direzioni

La strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 16,200, a San Fili in provincia di Cosenza, a causa di un incidente. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli. Nell’impatto tre persone sono decedute e un’altra è rimasta ferita. Sul posto il personale Anas, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e i soccorsi sanitari, per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato su strade locali con indicazioni segnalate sul posto.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Aggiornamento alle ore 15:55

Nel sinistro, avvenuto al km, 13,750 della SS107 all’interno della galleria ‘Fiego’ a San Fili (CS), quattro persone sono decedute e un’altra è rimasta ferita. Il traffico al momento viene deviato sulla strada ‘Della Falconara’, uscita in direzione Paola al km 16,800 sulla vecchia statale 107. Sul posto il personale Anas, i soccorsi sanitari e le Forze dell’Ordine.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

Nella giornata odierna, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende, sono intervenute per un grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 107, all’interno della galleria “Fiego”, nel territorio comunale di San Fili (CS). Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Jaguar e una Opel Mokka, a bordo delle quali viaggiavano complessivamente cinque persone. Il bilancio è tragico: quattro persone hanno perso la vita nell’impatto (tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka), mentre una quinta persona, che viaggiava anch’essa a bordo della Jaguar, ha riportato gravi ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del SUEM 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il tratto della SS 107 interessato dall’evento risulta attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo del Magistrato di turno per le autorizzazioni di rito necessarie alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti.