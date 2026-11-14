Grave incidente sull’A2, tamponamento a catena tra 4 auto e un camion: tre feriti, autostrada chiusa e traffico in tilt | FOTO

Un tamponamento a catena si è verificato nella mattinata di oggi, 14 novembre 2026, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 288, in direzione Sud, poco dopo una galleria in prossimità dello svincolo di Altilia Grimaldi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture, di cui una alimentata a GPL, e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Lamezia Terme e del Comando provinciale di Cosenza sede centrale, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per le cure del caso. Particolare attenzione è stata riservata alla messa in sicurezza dell’autovettura alimentata a GPL, al fine di scongiurare eventuali rischi connessi all’impianto di alimentazione. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la carreggiata Sud dell’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico. A seguito delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza effettuate dai Vigili del Fuoco, alle ore 11:25 la carreggiata Sud dell’A2 è stata parzialmente riaperta alla circolazione, con il conseguente ripristino, seppur parziale, del transito veicolare.