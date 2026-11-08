Risultati 4ª Giornata Serie A2 Volley: Domotek ko al tie-break, primi 3 punti per Palmi | CLASSIFICA

I risultati della 4ª Giornata di Serie A2 e la nuova classifica: la Domotek Volley Reggio Calabria sconfitta al tie-break da Gioia del Colle, primi 3 punti per Palmi che supera Brescia

Domotek Volley-Gioia del Colle (4)
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Questa volta il tie-break non sorride alla Domotek Volley Reggio Calabria. I reggini cedono 2-3 a Gioia del Colle dopo quasi 3 ore di partita. Resta comunque in dote un punticino utile per migliorare la classifica. Sorride, invece, Palmi che ottiene i primi 3 punti della stagione superando Brescia. In vetta Lagonegro e Grottazzolina viaggiano a punteggio pieno battendo Napoli e Porto Viro. Pineto supera Macerata al tie-break, Reggio Emilia batte 3-0 Ravenna.

Risultati Serie A2 4ª Giornata

Sabato 7 novembre

Ore 18:00

Belluno-Fano 3-2

Domenica 8 novembre

Ore 16:00

Brescia-Palmi 1-3

Ore 18:00

Lagonegro-Napoli 3-0
Pineto-Macerata 3-2
Porto Viro-Grottazolina 0-3
Domotek Volley Reggio Calabria-Gioia del Colle 2-3
Reggio Emilia-Ravenna 3-0

Classifica Serie A2 Volley

  1. Lagonegro 12
  2. Grottazzolina 12
  3. Reggio Emilia 7
  4. Fano 7
  5. Napoli 7
  6. Pineto 6
  7. Porto Viro 6
  8. Belluno 5
  9. Domotek Volley Reggio Calabria 5
  10. Gioia del Colle 5
  11. Macerata 4
  12. Pami 4
  13. Ravenna 3
  14. Brescia 1

Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 5ª Giornata

Sabato 14 novembre

Ore 18:00

Palmi-Pineto

Ore 18:30

Napoli-Reggio Emilia

Domenica 15 novembre

Ore 16:00

Grottazzolina-Belluno
Fano-Domotek Volley Reggio Calabria

Ore 18:00

Gioia del Colle-Porto Viro
Macerata-Lagonegro
Ravenna-Brescia

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