Risultati 4ª Giornata Serie A2 Volley: Domotek ko al tie-break, primi 3 punti per Palmi | CLASSIFICA

Questa volta il tie-break non sorride alla Domotek Volley Reggio Calabria. I reggini cedono 2-3 a Gioia del Colle dopo quasi 3 ore di partita. Resta comunque in dote un punticino utile per migliorare la classifica. Sorride, invece, Palmi che ottiene i primi 3 punti della stagione superando Brescia. In vetta Lagonegro e Grottazzolina viaggiano a punteggio pieno battendo Napoli e Porto Viro. Pineto supera Macerata al tie-break, Reggio Emilia batte 3-0 Ravenna.
Risultati Serie A2 4ª Giornata
Sabato 7 novembre
Ore 18:00
Belluno-Fano 3-2
Domenica 8 novembre
Ore 16:00
Brescia-Palmi 1-3
Ore 18:00
Lagonegro-Napoli 3-0
Pineto-Macerata 3-2
Porto Viro-Grottazolina 0-3
Domotek Volley Reggio Calabria-Gioia del Colle 2-3
Reggio Emilia-Ravenna 3-0
Classifica Serie A2 Volley
- Lagonegro 12
- Grottazzolina 12
- Reggio Emilia 7
- Fano 7
- Napoli 7
- Pineto 6
- Porto Viro 6
- Belluno 5
- Domotek Volley Reggio Calabria 5
- Gioia del Colle 5
- Macerata 4
- Pami 4
- Ravenna 3
- Brescia 1
Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 5ª Giornata
Sabato 14 novembre
Ore 18:00
Palmi-Pineto
Ore 18:30
Napoli-Reggio Emilia
Domenica 15 novembre
Ore 16:00
Grottazzolina-Belluno
Fano-Domotek Volley Reggio Calabria
Ore 18:00
Gioia del Colle-Porto Viro
Macerata-Lagonegro
Ravenna-Brescia