Questa volta il tie-break non sorride alla Domotek: 3 ore di battaglia al PalaCalafiore, vince Gioia del Colle

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Domotek Volley Reggio Calabria e Gioia del Colle, le grandi protagoniste della scorsa stagione della Serie A3, si ritrovano al piano superiore in Serie A2. La promozione è arrivata in modalità differenti per due club che hanno vissuto due estati differenti: gli amaranto hanno concluso una cavalcata da sogno con il Triplete e la promozione diretta; i pugliesi, che avevano costruito una corazzata, hanno visto sfumare le chance promozione sul campo, ‘accontentandosi’ di acquistare un titolo per la categoria superiore.

Oggi le due squadre ritornano avversarie, da neopromosse in una sfida intensa al PalaCalafiore. Gli amaranto vengono da due successi al tie-break contro Pineto e Brescia, le squadre che si sono contese la Supercoppa a inizio stagione, e un ko a testa alta contro la corazzata Grottazzolina, decisa a tornare subito in Superlega. Gioia del Colle ha perso all’esordio contro Fano e alla seconda contro Pineto, conquistando i primi 3 punti nella scorsa giornata contro Belluno.

Il match della 5ª Giornata è combattuto ed esaltante. Il primo set è infinito (37-35), fa tornare alla mente Italia-Germania 64-66, record storico della pallavolo internazionale, proprio qui al PalaCalafiore lo scorso agosto, e se lo prende la Domotek. Gioia del Colle dimostra di essere in grado di restare in partita nonostante le grandi energie spese nella prima frazione: il secondo set è pugliese con il punteggio di 23-25. E, forte della ritrovata parità, Gioia del Colle domina il set successivo vincendo 20-25 portandosi sull’1-2. La reazione della Domotek, trascinata dal tifo indiavolato del PalaCalafiore, non si fa attendere: 25-20 il quarto periodo, copione già visto nelle prime due casalinghe, servirà il tie-break.

Nel 5° set, con 2 ore 30 minuti già sul groppone, le due squadre devono dare fondo a tutte le energie rimaste. La Domotek resta sotto nel punteggio, pesca energie dai suoi tifosi, pareggia sul 12-12. I reggini vanno nuovamente sotto 12-14 e rimontano nel boato assordante del PalaCalafiore. I reggini sorpassano con Iervolino, ma si va sul 15-15. Klemen Sen tiene a galla i reggini sul 18-18. Si va avanti un punto ciascuno fino al 21-21. Il servizio di Boiko resta sulla rete, nell’azione successiva Gioia del Colle chiude la gara 21-23. Questa volta, dopo 2 ore e 58 minuti di battaglia, il tie-break non sorride alla Domotek.