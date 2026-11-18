Dopo mesi di appelli, segnalazioni e denunce sulle condizioni di abbandono del Campo Coni di Reggio Calabria, arriva finalmente una notizia positiva per il mondo dell’atletica cittadina. Il sindaco ha annunciato oggi, mercoledì 18 novembre, la ripartenza dei lavori di riqualificazione dello storico impianto sportivo Aldo Penna, da tempo al centro delle preoccupazioni di atleti, tecnici e società sportive. Una comunicazione accolta con particolare soddisfazione da Angelo Turano, tecnico reggino di atletica leggera da oltre 50 anni, che nei mesi scorsi aveva scritto ripetutamente alla redazione di StrettoWeb per denunciare lo stato di degrado dell’area e sollecitare un intervento dell’amministrazione comunale. Questa volta, però, il tono della sua lettera è completamente diverso: dopo tante richieste di attenzione, Turano ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per l’iniziativa del primo cittadino, congratulandosi con lui per l’impegno dimostrato nei confronti della città.

Dalle denunce sul degrado del Campo Coni ai complimenti al sindaco

La vicenda del Campo Coni ha accompagnato per diversi mesi il dibattito cittadino sulle condizioni dell’impiantistica sportiva reggina. Angelo Turano è stato tra coloro che hanno richiamato più volte l’attenzione sul problema, rivolgendosi anche attraverso StrettoWeb al sindaco Cannizzaro per chiedere chiarezza sul futuro dell’impianto e sui tempi necessari per restituirlo agli sportivi. Già nei mesi scorsi il tecnico aveva evidenziato le conseguenze della prolungata indisponibilità della struttura, una situazione che ha penalizzato le attività di allenamento e la preparazione degli atleti.

La lettera di Angelo Turano a StrettoWeb: “Avanti così, signor Sindaco”

Oggi, dopo l’annuncio del sindaco sulla ripresa dei lavori, Turano torna dunque a rivolgersi alla nostra redazione, questa volta per manifestare soddisfazione e riconoscenza. Il tecnico, che parla sia in qualità di uomo di sport sia come cittadino reggino, sottolinea quello che considera un evidente cambio di passo rispetto alla precedente amministrazione e invita a valutare l’operato del sindaco con serenità e indipendenza di giudizio. Nel suo intervento richiama anche le difficoltà ereditate dalla città e la posizione occupata da Reggio Calabria nelle classifiche sulla qualità della vita, esprimendo l’auspicio che l’azione dell’attuale amministrazione possa contribuire a superare problemi rimasti irrisolti per anni.

“Ho appreso e ascoltato con la massima attenzione e il dovuto riguardo quanto dichiarato dal nostro signor Sindaco, onorevole Francesco Cannizzaro, per quanto riguarda la ripresa dei lavori del Campo Coni A. Penna della nostra città. Da tecnico di atletica leggera da oltre 50 anni e da cittadino elettore di questa nobile e antica città, mi congratulo con il nostro primo cittadino per come si sta spendendo al servizio della nostra Reggio. Il cambio di passo rispetto alla precedente amministrazione è evidente e sotto gli occhi di tutti, o forse è meglio dire di chi vuole vedere, con indipendenza e serenità di giudizio, come si affrontano gli irrisolti problemi della nostra città e si curano le numerose ferite lasciate da chi prima aveva la responsabilità del governo cittadino.

Se poi si vuole essere partigiani di cause perse, ricordo la classifica sulla vivibilità del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, che relegava, purtroppo, la nostra città agli ultimi posti. Questo è quello che ha ricevuto in eredità il sindaco Cannizzaro. Avanti così, signor Sindaco. Il vero cuore di Reggio l’apprezza e le è a fianco. Grazie ancora. Angelo Turano”.